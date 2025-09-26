Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Cztery słowa z kościoła o słynnym wokaliście. To wiele wyjaśnia

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego, odbędzie się w sobotę, 27 września, o godz. 11:30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Nieprzypadkowy wybór miejsca

Śmierć żony Ryszarda Rynkowskiego wstrząsnęła mieszkańcami Brodnicy. Kobieta miała tylko 52 lata. W poniedziałek, 22 września, odbyła się sekcja zwłok, która wykazała, że Edyta Rynkowska zmarła na skutek niewydolności krążeniowo-oddechowej. Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego odbędzie się w sobotę, 27 września. Najpierw o godzinie 11:30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy rozpocznie się msza święta. Po tzw. części kościelnej zmarła zostanie odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny. Wybór miejsca pogrzebu Edyty Rynkowskiej nie jest przypadkowy. Gdy wchodzimy na stronę internetową parafii, w zakładce o jej historii możemy przeczytać cztery słowa o Ryszardzie Rynkowskim. To naprawdę wiele wyjaśnia. Słynny wokalista określony został jako "wielki przyjaciel naszej parafii".

Przy okazji dowiadujemy się, że kościół pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy to ważne miejsce na mapie kulturalnej regionu. Na terenie świątyni występowało wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Co roku odbywają się kolejne festyny parafialne, kolejne wielkie gwiazdy odwiedzają naszą parafię. Zawsze obecny wielki przyjaciel naszej parafii Ryszard Rynkowski, kolejno na festynach byli Eleni, Golec Orkiestra, Natalia Kukulska, zespół Gronicki, Krzysztof Krawczyk, Skaldowie. Dochód z festynów zawsze przeznaczony jest na budowę kościoła.

- czytamy na stronie parafii.

Przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego po śmierci żony

Edyta Rynkowska nie żyje od 18 września. Żona artysty zmarła w jednym z mieszkań w Brodnicy, gdzie małżonkowie mieszkali w czasie remontu swojej znajdującej się pod miastem posiadłości. We wtorek, 23 września, w sprawie śmierci - w charakterze osoby pokrzywdzonej - przesłuchany został Ryszard Rynkowski. Wcześniej było to niemożliwe z uwagi na "niedyspozycję" wokalisty, który bardzo mocno przeżył śmierć żony. Według naszych ustaleń pytany był m.in. o to, czy przebywał w domu, gdy umierała jego żona. W trakcie przesłuchanie wydany został także akt zgonu Edyty Rynkowskiej.

