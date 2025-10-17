XIX Konkurs Chopinowski: Polak w finale prestiżowego konkursu

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Odbywa się co pięć lat w Warszawie. W tym roku do pierwszego etapu dostało się 84 pianistów i pianistek z dwudziestu krajów.

Wśród zwycięzców Konkursu Chopinowskiego jest czterech Polaków. W 1949 roku Halina Czerny-Stefańska zajęła pierwsze miejsce ex aequo z Bellą Dawidowicz. W 1955 roku zwyciężył Adam Harasiewicz, a dwadzieścia lat później Krystian Zimerman. Na kolejnego polskiego laureata trzeba było poczekać aż do 2005 roku. Pierwsze miejsce zajął wtedy Rafał Blechacz (40 l.).

Do tegorocznego półfinału zakwalifikowało się trzech Polaków: Piotr Alexewicz (25 l.), Piotr Pawlak (27 l.) oraz Yehuda Prokopowicz (19 l.). W czwartek krótko po godzinie 23 poznaliśmy finalistów Konkursu Chopinowskiego. Decyzją jury do ścisłego finału przeszło jedenastu uczestników. W gronie najlepszych pianistów świata znalazł się również Piotr Alexewicz.

Zobacz również: Ekspert ocenia decyzję jury Konkursu Chopinowskiego. Wyrzucili wybitnego Polaka! "To wręcz szokuje"

Piotr Alexewicz: Kim jest jedyny Polak w finale Konkursu Chopinowskiego?

Piotr Alexewicz urodził się 9 kwietnia 2000 roku we Wrocławiu. Pochodzi z lekarskiej rodziny, a miłość do muzyki zawdzięcza swojej babci, która nauczyła go podstaw gry na fortepianie. Przez sześć lat śpiewał Chórze Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. To tam odkrył dzieła Mozarta i Bacha. Był to początek jego fascynacji muzyką klasyczną.

Kontynuował naukę gry na fortepianie, ale marzył o karierze dyrygenta. Wszystko zmieniło się, gdy w wieku 12 lat III Koncert fortepianowy d-moll Rachmaninowa. Wtedy wszystko się zmieniło. Studiował we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod okiem prof. Pawła Zawadzkiego oraz w Zürcher Hochschule der Künste w klasie prof. Konstantina Scherbakova.

Alexewicz od lat z sukcesami koncertuje po całym świecie i jest laureatem wielu nagród. W ubiegłym roku zwyciężył w prestiżowym konkursie Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii. Młody artysta zdobył nie tylko główną nagrodę, ale również wszystkie nagrody specjalne. W 2021 z rąk Agaty Kornhauser-Dudy otrzymał nagrodę "Młody Promotor z Polski", przyznawanej za szczególne zasługi w propagowaniu polskiej kultury.

W Konkursie Chopinowskim bierze udział drugi raz. W 2021 roku dotarł do półfinału i został wyróżniony Nagrodą im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że od tamtej pory zmieniło się wszystko.

Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę- stwierdził.

Muzyka jest wielką miłością młodego artysty, ale nie jedyną pasją. Piotr Alexewicz jest wielkim miłośnikiem podróży. Loty samolotem pozwalają mu zapomnieć o codzienności oraz stresie.

To pasja, która pozwala mi się oderwać do nerwów i stresu. Ale to także jest połączone z muzyką, ponieważ jako artyści musimy podróżować, w moim przypadku najczęściej właśnie samolotem. Latanie sprawia mi radość, jest dla mnie odskocznią - tłumaczył.

Zobacz również: Skandaliczne zachowanie na Konkursie Chopinowskim! Pracownik TVP został ukarany

Konkurs chopinowski. Tragiczny los polskich pianistów. Samobójstwo, wypadek, zagłada. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.