Polska gwiazda z zarzutami za promocję wódki. Małgorzata J. reklamowała alkohol na Instagramie. Grozi jej pół miliona zł grzywny

Polska gwiazda z zarzutami za promocję wódki. Małgorzata J. reklamowała alkohol na Instagramie

Kolejna polska gwiazda usłyszała zarzuty dotyczące promowania alkoholu. Jak poinformowała w sobotę, 2 grudnia Polska Agencja Prasowa, prokuratorskie zarzuty usłyszała słynna piosenkarka Małgorzata J.. Gwiazda działała wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż reklamy alkoholu zamieszczała w mediach społecznościowych, gdzie posiada spore rzesze obserwatorów. Piosenkarka nie przyznała się do zarzuconego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień. Zgodnie z kodeksem karnym Małgorzacie J. grozi za to kara grzywny w wysokości nawet 500 tysięcy złotych.

- Profil, na którym były zamieszczane sponsorowane przez producenta alkoholu posty, ma ponad 800 tysięcy obserwujących, czyli więcej niż najpoczytniejsza gazeta codzienna wydawana w Polsce. Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny - skomentował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna. - Dostęp do serwisu jest bezpłatny i nie wymaga instalowania żadnych aplikacji. Profil, którego dotyczy niniejsze postępowanie, funkcjonował jako publiczny - a tym samym dostęp do zamieszczonych na nich treści nie był uzależniony od wcześniejszej akceptacji ze strony właściciela profilu - dodał w rozmowie z PAP.