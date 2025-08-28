Polska tancerka o zjawiskowej urodzie zmarła 8 miesięcy temu. Dopiero teraz odbędzie się jej pogrzeb!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-08-28 15:59

Marta Bochenek zdobyła wielkie uznanie, występując m.in. na deskach Teatru Narodowego. Nieco zapomniana artystka zmarła w w Niemczech w ostatni dzień 2024 roku, czyli prawie 8 miesięcy temu. Pogrzeb Marty Bochenek odbędzie się jednak dopiero teraz. Konkretnie uroczystość ostatniego pożegnania tancerki zaplanowana jest na 5 września 2025 roku.

Marta Bochenek

i

  • Znana tancerka Marta Bochenek, związana m.in. z Teatrem Narodowym i Operą Śląską, zmarła w Niemczech 31 grudnia 2024 roku w wieku 84 lat.
  • Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 4 września 2025 roku o godzinie 15:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie.
  • Następnego dnia, 5 września 2025 roku, o godzinie 15:30 odbędzie się pochówek na Cmentarzu Komunalnym Północnym (brama południowa od ul. Wólczyńskiej) w Warszawie.
  • Marta Bochenek była ceniona za role w tańcu współczesnym, pracowała dla filmu i telewizji, a w stanie wojennym wyjechała do Niemiec, gdzie pozostała aktywna jako pedagog tańca.

Marta Bochenek nie żyje. Jej pogrzeb odbędzie się 8 miesięcy po śmierci

Marta Bochenek zmarła w wieku 84 lat. W latach 60. robiła wielką karierę taneczną, występując m.in. w Teatrze Narodowym, z którym była związana przez 12 lat (do 1973 roku). Charakteryzująca się zjawiskową urodą artystka była także kierowniczką Zespołu Baletu Opery Śląskiej (w latach 1978-1981). Za spektakl "Peer Gynt" zdobyła nagrodę "Złota Maska". Znakomite recenzje zebrały także "Dziadek do orzechów" czy "Król Roger". W stanie wojennym tancerka wyjechała do Niemiec. Właśnie w tym kraju zmarła. Opera Śląska informowała o śmierci Marty Bochenek na początku roku. 

Pozostawiła po sobie nie tylko piękno w tanecznej ekspresji, ale także wzór zaangażowania i pasji, które inspirowały kolejne pokolenia artystów. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

- czytaliśmy na stronie placówki. Pogrzeb Marty Bochenek odbędzie się dopiero 8 miesięcy po jej śmierci. Informację na temat ostatniego pożegnania znakomitej tancerki przekazał Teatr Narodowy. 

Pogrzeb Marty Bochenek. Szczegóły

W notce opublikowanej na Facebooku autorzy nie tylko piszą o szczegółach pogrzebu Marty Bochenek, lecz także wspominają jej imponujący dorobek. - Była naszą tancerką w latach 1961-73. Piękna, barwna, pełna energii, ceniona zwłaszcza w rolach charakterystycznych i tańcu współczesnym. Nie czuła się dobrze w ówczesnej rzeczywistości i rygorach baletu klasycznego, więc poszukiwała niezależności poza teatrem, w grupie tanecznej Jeunesses Musicales, dzięki której mogła czasem wyjeżdżać na Zachód. Zrealizowała również kilka choreografii na naszej scenie kameralnej. Pracowała dla filmu i telewizji, ale też kierowała krótko baletem Opery Śląskiej. W stanie wojennym wyjechała do Niemiec, gdzie pozostała aktywna jako pedagog tańca - dowiadujemy się z wpisu. 

Zmarła 31 grudnia ub.r. w Benthe koło Hanoweru w wieku 84 lat. Dopiero jednak 4/09 o godz. 15.00 pożegnamy artystkę w Kościele Środowisk Twórczych, a następnego dnia o godz. 15.30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym (brama południowa, od ul. Wólczyńskiej), o czym zawiadamiamy na prośbę rodziny i przyjaciół

- czytamy w poście. 

