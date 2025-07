Informacja o chorobie Joanny Kołaczkowskiej poruszyła tłumy fanów, przyjaciół i całe środowisko artystyczne. Kabaret Hrabi zawiesił występy do końca sierpnia 2025 roku. Na scenie pojawiają się teraz goście, a dochód z występów zasila leczenie Asi. W internecie ruszyła prawdziwa lawina wsparcia: otuchy, modlitw, wspomnień, a także pieniędzy.

Murem za Kołaczkowską

Przy walczącej z nowotworem Joasi Kołaczkowskiej murem stoją koledzy z jej i innych kabaretów, jak Robert Górski. Jedna z najbardziej poruszających wypowiedzi pochodzi od lekarki, która wprawdzie Joasi nie leczy, ale jest jej ogromnie wdzięczna. Za co?

Elżbieta Radzikowska‑Büchner, lekarka pracująca na bloku operacyjnym, na swoim profilu na Facebook-u podzieliła się ze światem poruszającą opowieścią o Joasi Kołaczkowskiej.

Na naszej sali operacyjnej Joanna Kołaczkowska pojawia się codziennie. Nie fizycznie - ale w słowach, w naszych żartach, w tym, jak rozładowujemy napięcie.

Kołaczkowska ratuje życie... lekarzom!

Lekarka podkreśliła, że skecze i humor Kołaczkowskiej towarzyszą personelowi medycznemu w najtrudniejszych momentach. Że jej obecność, choć tylko przez cytaty, pomaga wytrzymać napięcie w niełatwej pracy.

Joanna potrafi śmiesznie rozłożyć człowieka na łopatki - a potem go poskładać w całość, lżejszego, pogodniejszego. Dla nas - ludzi, którzy na co dzień pracują z ciałem, stresem, życiem i śmiercią - jej humor to wentyl. Asia jest promykiem. Tym, który zaczyna dzień, zanim jeszcze przyjdzie kawa. Dlatego Asia - musisz być zdrowa. Bo chirurdzy na Ciebie czekają. Z sercem. I ze wszystkimi cytatami gotowymi do użycia.

Dobra energia dla Joanny

Te słowa poruszają szczególnie, bo pokazują, że Kołaczkowska nie jest "tylko" znaną artystką. Jest kimś bliskim, towarzyszącym w najcięższych chwilach.

Wsparcie płynie też od Dariusza Kamysa - kolegi z kabaretu i życiowego partnera Joanny Kołaczkowskiej. W nocy z 1 na 2 lipca opublikował w sieci poruszający apel:

Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. O 12.00 – szturmujemy niebo...

Odzew na prośbę Kamysa był ogromny: tysiące komentarzy, postów i innych gestów solidarności.

"Teraz my jesteśmy dla niej"

Głos zabrał też Krzysztof Skiba. Przypomniał, jak wielką siłę mają drobne gesty - słowa, wiadomości, iskra nadziei.

Asia potrzebuje teraz naszej wiary i naszej obecności. Nawet jeśli to tylko myśl.

Joanna Kołaczkowska przez lata była dla ludzi ukojeniem, radością, światełkiem w trudnych czasach. Dziś ludzie próbują oddać jej choć część tej energii. Jedna z najbliższych jej osób napisała wprost:

Ona zawsze była dla wszystkich. Teraz my jesteśmy dla niej.

Dołączamy się do życzeń: Pani Asiu, proszę wracać do zdrowia! Wierzymy w Panią!

