Powstaje serial o Maryli Rodowicz. Będą nieznane fakty z życia gwiazdy

Projekt ten jest pierwszym w zupełnie nowym dla Rochstar segmencie: film, dokument, serial. Koncept opowiedzenia historii Maryli Rodowicz wykracza daleko poza jedną produkcję. Historia ma zostać także przedstawiona w formie musicalu teatralnego. W przypadku tego drugiego, powstaje już libretto. Piosenkarka zdradziła producentowi nieznane fakty z życia, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego.

Na razie nie wiadomo, czy serial o Maryli Rodowicz rozpocznie się od 1967 roku, kiedy szturmem podbiła serca publiczności Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, co zaskutkowało zrealizowaniem nagrań w Radiowym Studiu Piosenki Polskiego Radia.

- Tak, mogę potwierdzić, że Rochstar pracuje nad serialem o Maryli Rodowicz. Jesteśmy szalenie podekscytowani tym projektem. Seriale biograficzne zawsze budzą dużo emocji – komentuje Małgorzata Perkowska - Czaja, Managing Director w Rochstar i dodaje – Dołączając do kierownictwa Rochstara bardzo zależało mi na rozwoju nowej działki serialowo- filmowej w portfolio firmy. To pierwsza produkcja serialowa Rochstar. Dlatego przykładamy bardzo dużą wagę do każdego aspektu tego projektu.

W serialu z pewnością zabrzmi Małgośka, Kolorowe Jarmarki czy Sing Sing. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera serialu o Maryli Rodowicz.

