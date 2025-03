Pogrom gwiazd w TVN Style?! Z anteny znikają ikony stacji i ich autorskie programy

To, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się nie do pomyślenia, dziś staje się rzeczywistością. Stacja TVN Style postanowiła zakończyć współpracę z trzema ikonicznymi postaciami – Agatą Młynarską, Marzeną Rogalską oraz Anną Nowak-Ibisz. Decyzja o rezygnacji z ich autorskich programów to niewątpliwie jedna z największych ciekawostek ostatnich miesięcy na polskiej scenie telewizyjnej.