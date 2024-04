Kolejna kompromitacja Daniela Martyniuka! I to tuż po weselu. Ekspertka kieruje go na specjalistyczny oddział!

Krzysztof Ibisz rapuje. To po prostu trzeba obejrzeć

Krzysztof Ibisz obecnie pochłonięty jest przede wszystkim pracą na planie programu "Taniec z gwiazdami". Ostatnio jednak stało się coś, co zszkokowało widzów. Słynący z profesjonalizmu prezenter zachował się... skrajnie nieprofesjonalnie, sugerując, że po odejściu z programu Dagmary Kaźmierskiej poziom tanecznego show będzie wyższy. Jednak to mały pikuś w porównaniu do tego, co Krzysztof Ibisz wrzucił na swój profil na TikTiku. Otóż dobiegający 60-tki dziennikarz Polsatu nagle został... raperem. Tak, to nie żart. Nagranie z rapującym dziennikarzem trudno skomentować. To po prostu trzeba obejrzeć. Gwarantujemy, że dziś nic bardziej absurdalnego w internecie nie zobaczycie. Jedni stwierdzą, że rapujący Krzysztof Ibisz jest bardzo zabawny, drudzy uznają, że filmik jest żenujący. Na pewno jednak nikt nie przejdzie obok niego obojętnie.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Ibisza z żoną

Krzysztof Ibisz wiek, żona, syn

Inna sprawa, że 59-letni Krzysztof Ibisz od zawsze ma ciągotki do bycia modnym i młodym. Najpewniej przyczynia się do tego także Joanna Kudzbalska, czyli zaledwie 32-letnia żona gwiazdora telewizji Polsat, którą ten nazywa "najpiękniejszą kobietą na świecie". Co ciekawe, małżonka dziennikarza przyznała kiedyś, że przynajmniej raz dziennie ludzie ją pytają o to, czy jest jego córką czy żoną. Bycie młodym na Ibiszu siłą rzeczy wymusza także 1,5-roczny syn Borys, którym prezenter Polsatu zajmuje się jak przykładny ojciec. Znany z zamiłowania do nienagannych fryzur gospodarz programu "Taniec z gwiazdami" zabrał już nawet malutkiego Borysa na strzyżenie do fryzjera. Metryki jednak oszukać się nie da. Krzysztof Ibisz jest już prawie seniorem. W końcu w przyszłym roku w rubryce wiek pojawi się u niego cyferka 6. Na pocieszenie warto zaznaczyć, że to są tylko liczby. Energii, pasji, wyglądu i... umiejętności rapowania gwiazdorowi Polsatu pozazdrościć mogą mężczyźni młodsi o 30 lat.

Pod galerią znajduje się nagranie z rapującym Krzysztofem Ibiszem