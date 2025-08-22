Prokurator zdecydował. Będzie sekcja zwłok Stanisława Sojki

Stanisław Sojka zmarł nagle 21. sierpnia 2025 roku. Publiczność Top of the Top Festival, zgromadzona w Operze Leśnej i przed telewizorami, czekała na wieczorny występ mistrza. Nic nie zapowiadało tragedii. Sojka wziął jeszcze tego dnia udział w scenicznych próbach dźwięku. Niestety, wieczorem wielki muzyk nie dotarł już na scenę. Sprawą jego śmierci zajęła się prokuratura.

Prokuratura bada przyczyny śmierci Stanisława Sojki

Super Express jako pierwszy ustalił, że sprawą śmierci Stanisława Sojki zajęła się prokuratura. Prokurator rejonowy w Sopocie przesłuchał już menadżera Stanisława Sojki. Co tak naprawdę stało się w sopockim hotelu, w którym nagle zmarł artysta? Obecnie trwają czynności w sprawie i na razie trudno komukolwiek wyrokować, jaki charakter miała śmierć artysty. Jak podaje Fakt, prokurator twierdzi, że na ten moment wykluczony jest udział osób trzecich.

Kolejną czynnością w sprawie ustalenia przyczyn śmierci Stanisława Sojki jest sekcja zwłok, jaką zlecił prokurator.

Będzie sekcja zwłok Stanisława Sojki

Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci

- wyjaśnił prokurator Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

Uwielbiany artysta zmarł niespodziewanie w wieku 66 lat. Do końca był aktywny zawodowo. W dniu śmierci miał wystąpić w sopockiej Operze Leśnej, a kilka dni wcześniej zagrał w Warszawie. Jak się okazało, był to jego ostatni występ, choć nic na to nie wskazywało.

Stanisław Sojka nie dotarł na scenę w Operze Leśnej

Stanisław Sojka miał się pojawić się na koncercie TVN Top of the Top Sopot Festival 2025. W ramach koncertu "Orkiestra Mistrzom – hołd dla legend" razem z Natalią Grosiak miał wykonać utwór "Cud niepamięci". Muzyk i wokalistka jeszcze spotkali się na próbie. Na występ artysta nie dotarł.

Ostatecznie TVN przekazał fanom smutną wiadomość o śmierci Stanisława Sojki. Początkowo pojawiły się doniesienia, według których artysta zasłabł po próbie i został przewieziony do szpitala. Jednak, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, 66-latek zmarł nie w szpitalu, ale w hotelu.

Tak zmarł Stanisław Sojka

Stało się to w hotelu, prokurator został o sprawie poinformowany około godziny 21:00

- potwierdził "Super Expressowi" prokurator Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

W tego typu przypadkach zawsze pojawiamy się na miejscu zdarzenia, więc tak, można tak powiedzieć, że okoliczności naszego pojawienia się były "standardowe" - odpowiadał na nasze pytania o szczegóły.