Przykra niespodzianka w dniu urodzin Maffashion. Zamiast świętować, musiała zawiadomić policję

Julia Kuczyńska obchodziła urodziny w otoczeniu znanych przyjaciół

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, jest jedną z największych gwiazd polskiego internetu. Od lat pokazuje, że moda to zabawa i sposób wyrażania siebie. W mediach społecznościowych czuje się jak ryba w wodzie. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,4 mln osób. Celebrytka utrzymuje regularny kontakt ze swoimi fanami.

W minioną sobotę Instagram został zasypany relacjami z hucznych urodzin Maffashion. Gwiazda sieci w otoczeniu przyjaciół i znanych znajomych obchodziła swoje 38. urodziny! Na imprezie nie zabrakło Michała Danilczuka (33 l.) czy Julii Wieniawy (26 l.), z którą niedawno wypoczywała w słonecznej Grecji.

Po sobotnim szaleństwie niedzielę Julia Kuczyńska poświęciła na relaks, a wieczór spędziła na komentowaniu drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nikt nie spodziewał się, że urodzinowy poranek przyniesie jej bardzo przykrą niespodziankę.

Julia Kuczyńska urodziny spędziła na rozmowie z policją

W poniedziałkowy poranek Julka chciała odwiedź swojego 5-letniego syna do przedszkola. Zamiast tego musiała czekać na policję! Samochód celebrytki został bowiem zniszczony. Na Instagramie zamieściła nagranie, na którym widać rozbitą szybę.

Moi kochani, moi mili, w dniu moich urodzin, bo dzisiaj właśnie one są, schodzę na dół do samochodu, aby dziecko zawieźć do przedszkola i czaicie?! Mam zbitą szybę od strony ulicy. Wczoraj mnóstwo policji tu jeździło, bo mecze i cały czas było słychać. Ja pier...elę. Może jakiś kamień jest w środku? - mówiła na nagraniu.

Kuczyńska napisała również, że będzie musiała zawiadomić policję. Dodała, że na bloku obok znajduje się kamera, która być może zarejestrowała osobę, która zniszczyła jej auto.

Fajnie spędzę ten dzień. [...] 100 lat - dodała.

Kilka godzin później zamieściła kolejne nagranie, na którym zajadała się urodzinowym tortem. Julia Kuczyńska stwierdziła, że tak ją rozjuszyła sytuacja z autem, że "połowy tortu już nie ma".

