Lady Pank powstało na początku lat 80. i błyskawicznie zdobyło niewyobrażalną popularność. Zespół znany był nie tylko z wpadających w ucho przebojów autorstwa Jana Borysewicza, dobrych tekstów, charakterystycznego brzmienia i świetnej dykcji wokalisty Janusza Panasewicza, lecz także z licznych skandali. Od różnych większych i mniejszych afer i aferek nie stroniła także grupa Ich Troje, której szczyt popularności przypadł na sam początek XX wieku. Co ciekawe, obie kapele także w 2025 roku mają rzesze fanów i to wśród przedstawicieli kilku pokoleń Polaków. Nic dziwnego, bo kawałki Lady Pank i Ich Troje się nie starzeją. Wśród nich są takie szlagiery jak: "Zawsze tam, gdzie Ty", "Mniej niż zero", "Powiedz", "Zawsze z Tobą chciałbym być", "Kryzysowa narzeczona", "Wciąż bardziej obcy", "Stacja Warszawa" czy "A wszystko to..." . Wymieniać można niemal bez końca. Pamiętasz, który kawałek jest Ich Troje, a który Lady Pank? Sprawdź i rozwiąż nasz QUIZ Retro. Lady Pank czy Ich Troje. Czyj to przebój? "Powiedz", Mniej niż zero", "Obcy". Przygotowaliśmy dwadzieścia pytań. W każdym z nich do wyboru są tylko dwie odpowiedzi.

