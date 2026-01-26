Rajski miesiąc miodowy, a ona bez uśmiechu. Co dzieje się z żoną Jacka Kopczyńskiego?

O Jacku Kopczyńskim od dawna mówi się więcej w kontekście jego życia prywatnego niż zawodowych ról. Po głośnym rozstaniu z Patrycją Markowską, z którą spędził 16 lat i doczekał się syna Filipa, aktor regularnie trafiał na nagłówki portali. Były spekulacje o nowej miłości, domniemane zaręczyny, a nawet przypisywane mu romanse. Tym większym zaskoczeniem był fakt, że w grudniu aktor… wziął ślub. I to po cichu!

Zobacz też: Szokująca prawda o ślubie Kopczyńskiego. To dlatego na zdjęciach nie było uśmiechu

Rajski miesiąc miodowy, a ona bez uśmiechu. Co dzieje się z żoną Kopczyńskiego?

Wybranką Kopczyńskiego okazała się Agnieszka Kustosz, piękna blondynka, która początkowo unikała mediów i aparatów paparazzi. We wrześniu 2024 roku para została przyłapana razem po raz pierwszy, a niedługo później Agnieszka zaczęła coraz śmielej pojawiać się u boku aktora. Debiut w "Dzień Dobry TVN" tylko podsycił zainteresowanie ich relacją. Związek rozwijał się w ekspresowym tempie, szybkie zaręczyny, a następnie ślub, o którym opinia publiczna dowiedziała się dopiero po fakcie.

Zobacz też: Kopczyński NIE MÓGŁ DŁUŻEJ czekać. To dlatego wziął ekspresowy ślub z nową ukochaną!

Pod koniec stycznia nowożeńcy wyruszyli na miesiąc miodowy do Tajlandii. Ich profile w mediach społecznościowych zalały kadry z Phuket - rajskie palmy, baseny, egzotyczne potrawy i romantyczne zachody słońca. Na pierwszy rzut oka - bajka. Jednak uważni obserwatorzy mogą zwrócić uwagę na zachowanie Agnieszki. Na większości zdjęć żona aktora ma poważną minę, rzadko się uśmiecha, a na niektórych ujęciach wygląda wręcz na spiętą i niepewną. Podczas gdy Kopczyński prezentuje się na zdjęciach swobodnie i pewnie, jego żona sprawia wrażenie zdystansowanej, jakby cała sytuacja ją przerastała. Internauci spekulują, że może to być zmęczenie podróżą lub stres związany z nagłym zainteresowaniem mediów.

Zobacz też: Pochował ojca, wziął ślub i stanął na ściance. Niewiarygodne, co zrobił Kopczyński

Zobacz naszą galerię: Rajski miesiąc miodowy, a ona bez uśmiechu. Co dzieje się z żoną Jacka Kopczyńskiego?

Sonda Czy uważasz, że Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński podjęli dobrą decyzję o zamieszkaniu osobno? Tak Nie To ich prywatna sprawa Nie mam zdania