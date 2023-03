Monika Richardson oszczędza wodę i prąd!

Roxie Węgiel wyznała, do czego nakłaniali ją dorośli mężczyźni, gdy zaczynała karierę jako dziecko! Szokujące, aż się niedobrze robi

Gwiazda ma na uwadze dobro planety. Szanuje nie tylko wodę w swoim domu, ale wszędzie, gdzie przebywa. - Nawet jak byłam dziesięć dni w sanatorium przyłapałam się na tym, że prysznic biorę pięć minut. Kiedy nakładam na włosy odżywkę to zakręcam wodę. Ponownie odkręcam wodę jak trzeba ją spłukać. Mimo że to nie moja woda, to jednak ją szanuję. Dobre nawyki staram się stosować wszędzie - opowiada „Super Expressowi” Richardson. - W domu chodzę i wyciągam z kontaktów po dzieciach wtyczki od ładowarek telefonicznych, wyciągam wtyczki od telewizorów na noc i zawsze kiedy wyjeżdżam - dodaje.

Moda na recykling to ogólnopolski projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami, które mogą być najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Projektantka mody - Anna Kubisz odwiedza wybrane miasta i gminy z terenu całej Polski, w których organizowana jest lekcja przyrody. Uczestnicy eko lekcji dowiadują się jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi. Lekcja połączona jest z warsztatami przygotowania kreacji z recyklingu. Warsztaty z okazji Światowego Dnia Recyklingu były jednak wyjątkowe z uwagi na udział gwiazd i znanych dziennikarzy. Tym razem to oni okazali miłość do planety Ziemia, angażując się w proces twórczy i przygotowując stylizacje z elektroodpadów, którym nadali drugie życie razem z kreatywną projektantką. Dowiedzieli się dlaczego recykling jest tak istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy ograniczać zużycie surowców naturalnych.

