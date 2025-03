Robert Janowski to znany w Polsce prezenter telewizyjny i muzyk, z kolei Monika Janowska to projektantka mody. Zakochani spletli swoje losy w 2012 roku. Ich historia zaczęła się w nietypowy sposób - przez internet. Choć oboje mają za sobą wiele doświadczeń życiowych, udało im się odnaleźć w sobie miłość i wsparcie. Dziś tworzą zgrany duet, który pokazuje, jak ważne jest pielęgnowanie relacji, niezależnie od przeszkód, które stawia przed nimi życie.

Okazuje się, że Robert Janowski wypatrzył swoją przyszłą miłość na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych przez ich wspólnych przyjaciół. Muzyk był wtedy rok po rozwodzie. Kontakt z piękną Moniką zmienił jego życie.

Po kilku miesiącach Monika postanowiła wrócić do Polski, aby być bliżej Roberta. Ich związek rozwijał się dynamicznie, a po półtora roku postanowili się pobrać. Warto dodać, że Robert oświadczał się Monice trzykrotnie, co doskonale obrazuje jego determinację i głębokie uczucia. Choć ich miłość była silna, para musiała zmierzyć się z wieloma trudnościami.

Celebrujemy z Monią, co się da, bo świat pędzi niemiłosiernie. W ten wyjątkowy dzień możemy chwilę się zatrzymać, pójść na randkę, powspominać dawne czasy. (...) Robimy to, na co mamy ochotę albo na co w danej chwili pozwoli nam praca. Jeśli mamy kilka dni wolnego, to zwykle uciekamy z miasta, wyłączamy telefon i jesteśmy tylko dla siebie - powiedział w rozmowie z "Twoim Imperium".