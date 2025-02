Robert Janowski jest żonaty z Moniką Janowską. Para wzięła ślub w 2013 roku. Od tego czasu zakochani zgodnie kroczą przez życie. Jego piękna ukochana Monika, aktywnie wspiera go w życiu zawodowym i prywatnym, a para często pokazuje się razem w mediach społecznościowych. Są znani z silnej relacji i wspólnej pasji do podróży, a także zwierząt.

Zobacz też: Robert Janowski szczerze o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. Nie gryzł się w język

W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" Robert Janowski wyjawił nam, jaki jest jego przepis na udany związek. Artysta przyznał, że 13 lat razem to wcale nie długi związek, ponieważ zna osoby, które mają na swoim koncie relacje trwające po 40 lat. Według Janowskiego recepta na udane i szczęśliwe związki jest banalnie prosta. Wystarczy kochać szczerze oraz przede wszystkim lubić swojego partnera.

Nie tyle lat - 13. Ja pracuję w radiu, gdzie dzwonią do mnie ludzie z życzeniami - sobie wzajemnie wysyłając, to oni mają tam czterdzieści i powyżej, więc ja jestem taki mały pikuś. Recepta? Spójrzcie w swoje serca i odpowiedzcie sobie, czy kochacie szczerze. Właśnie przede wszystkim ja bym słowa "kocham" nie używał od razu czy jako pierwsze. Jako pierwszego słowa bym użył, że się "lubimy", że się przyjaźnimy, możemy się wygadać przed sobą i to są niby dwa takie wyrazy - powiedział "Super Expressowi" Robert Janowski.

Artysta w rozmowie z nami doszedł też do wniosku, że wystarczą dwa proste wyrazy, które sprawią, że wytworzy się wspaniała więź. Dodatkowo jeśli jest szczerość i wszystko płynie prosto z serca, to nie ma siły, aby rozerwać taką relację.

Właśnie uzmysłowiłem sobie, że to są dwa wyrazy, które są niby proste, ale tworzą taką więź, no bo jeśli są szczere. Wszystko jak się robi szczerze, prosto z serca, to nie ma takiej siły, żeby to rozerwać. No i mamy odpowiedź - mówi "Super Expressowi" Robert,