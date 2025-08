Rock, skandale i wolność. Netflix bierze się za lidera Lady Pank! Powstaje film o Borysewiczu!

Fabuła filmu rozpoczyna się w 1983 roku. To wtedy Jan Borysewicz wbrew zakazowi komunistycznych władz wychodzi na scenę, by wykonać utwór uznany przez milicję za niepożądany. Koncert zostaje przerwany, a artyści – aresztowani. Historia następnie cofa się w czasie, by ukazać początki kariery lidera Lady Pank, jego rozwój jako muzyka i człowieka, oraz kulisy życia artystycznego w czasach PRL-u i transformacji ustrojowej.

Film o pasji i cenie wolności

Jan Borysewicz to ikona polskiego rocka, jego twórczość i charyzma ukształtowały muzyczną wrażliwość wielu pokoleń. Ten film to nie tylko gratka dla fanów, ale też atrakcyjna i pełna pasji opowieść o wyjątkowych ludziach i czasach

– mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sam Borysewicz nie kryje radości z nadchodzącej premiery:

Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie

– była formą naszej wolności.

Obsada i twórcy. Kto zagra Borysewicza?

W główną rolę Jana Borysewicza wciela się Mikołaj Bukrewicz, dla którego będzie to ekranowy debiut. W pozostałych członków zespołu Lady Pank wcielą się: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barr.

Za reżyserię odpowiada Kristoffer Rus, a scenariusz stworzyli Wiktor Piątkowski oraz Joanna Kozłowska. Producentami filmu są Kristoffer Rus, Mikołaj Wit, Dariusz Goczał i Akos Erdős, a produkcję realizuje studio Paprika Studios. Producentką wykonawczą jest Agnieszka Knysak-Sandecka.

Netflix stawia na lokalne historie

Produkcja wpisuje się w strategię Netflixa, który coraz odważniej sięga po lokalne, autentyczne historie o dużym ładunku emocjonalnym i kulturowym. Globalna platforma ma dziś ponad 300 milionów płacących użytkowników w 190 krajach – film o Borysewiczu trafi więc nie tylko do fanów Lady Pank, ale i do międzynarodowej publiczności.

Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.

