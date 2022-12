Rocznica śmierci Żory Korolyova. Jego partnerka opublikowała łamiący serce wpis

Dokładnie rok temu, 21 grudnia, polskimi mediami wstrząsnęła wiadomość o śmierci Żory Korolyova, uwielbianego przez widzów instruktora z "Tańca z gwiazdami". Mężczyzna był w kwiecie wieku, miał zaledwie 34 lata i mnóstwo planów przed sobą. O odejściu tancerza poinformowała jego partnerka Ewelina Bator, z którą przeżył ostatnie 5 lat. Świat polskiego show-biznesu pogrążył się w żałobie, a podczas pogrzebu Żorę żegnały prawdziwe tłumy. Przyczyna śmierci młodego, zdolnego instruktora tańca, nie została ujawniona. Jak udało się nam dowiedzieć, prawdopodobnie zmarł on na zapalenie mięśnia sercowego.

Ewelina Bator żegna Żorę Korolyova. Łamiące serce słowa

Ewelina Bator bardzo przeżyła odejście Żory Korolyova i w ciągu ostatniego roku publikowała w mediach społecznościowych kilka wzruszających wpisów. Dzisiaj, w rocznicę śmierci ukochanego, podzieliła się z internautami zdjęciem, na którym widzimy, jak ten ją obejmuje. Napisała również kilka wzruszających słów.

- Tamci Oni. Gdzieś tam… Żyją… Trwają. I trwać będą. Tamci Oni… 21.12.2021. Rok... - czytamy.

W komentarzach posypały się kondolencje i wyrazy wsparcia. Fani tancerza nie mogą uwierzyć w jego przedwczesną śmierć. "Pamiętam, jakby to było wczoraj…", "Do dziś nie mogę w to uwierzyć, a to już rok…", "On ciągle jest i będzie", pisali.

Żora Korolyov został zapamiętany jako uznany tancerz, ceniony instruktor i choreograf oraz człowiek, który uwielbiał dzielić się swoją pasją z innymi ludźmi.