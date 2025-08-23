Rogacewicz uroczo zwrócił się do Kaczorowskiej. Taka trenerka to prawdziwy skarb, a on nie może przestać myśleć o tańcu

Od dawna mówiło się, że Marcin Rogacewicz w najnowszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczy właśnie z Agnieszką Kaczorowską. Para dobrze się zna i ma ze sobą świetny kontakt, co potwierdzają zdjęcia robione im przez paparazzi. Na jednym z ujęć widać było nawet, jak aktor złapał swoją koleżankę za pupę i obdarzył całusem.

Początkowo producenci "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie byli pewni, czy Rogacewicz i Kaczorowska powinni występować razem, jednak Agnieszka była bardzo zdeterminowana. Ostatecznie to właśnie ona będzie partnerką aktora na parkiecie już we wrześniu.

ZOBACZ TAKŻE: Kaczorowska szaleje z Rogacewiczem. A Maciej Pela tańczy nad Wisłą z córkami. Ale one wyrosły! Mamy wideo

Kaczorowska i Rogacewicz intensywnie trenują do "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Aktor i tancerka trenują niemal codziennie. Na sali nie brakuje potu i dobrego humoru – fotoreporterzy przyłapali Rogacewicza nawet z kijem, który pomaga mu w nauce trzymania odpowiedniej postawy. Widać, że obojgu bardzo zależy, by zaprezentować się jak najlepiej już w pierwszym odcinku.

Choć treningi są bardzo wymagające, Rogacewicz nie zapomina o tańcu nawet w pracy. Na Instagramie pokazał zdjęcie z planu serialu "Komisarz Alex", pisząc, że w przerwach wciąż "ćwiczy w myślach". Publicznie podziękował też Agnieszce za to, że zaraziła go pasją do tańca.

A na planie "Komisarza Alexa" ćwiczę w wyobraźni do "Tańca z Gwiazdami". Dziękuję za wszystko

- podpisał zdjęcie i oznaczył Kaczorowską.

Choć widzowie nie widzieli ich jeszcze na parkiecie, duet Rogacewicz–Kaczorowska już teraz budzi ogromne emocje. W internecie nie brakuje komentarzy, że to właśnie oni mogą być największą atrakcją programu.

POLECAMY: Kaczorowska i Rogacewicz czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"! Na widok paparazzi wykonali nagły gest

Czy sięgną po Kryształową Kulę? Choć oficjalnie Agnieszka i Marcin nie potwierdzili, że łączy ich coś więcej, niż praca, to często mówi się o romansie. Widzowie z zapartym tchem będą więc śledzić rozwój sytuacji. Jeżeli para odnajdzie się na parkiecie, zyska szansę spieniężyć swój sekretny związek, bo jeśli wygrają "Taniec z Gwiazdami" wzbogacą się aż o 150 tys. zł.

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.