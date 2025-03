Roksana Węgiel ma problem z Kevinem Mglejem?! "Nie wiem, czy ja to akceptuję"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w 2024 roku dwukrotnie brali ślub. Najpierw cywilny w kameralnym rodzinnym gronie, a kilka miesięcy później - uroczysty kościelny z wystawnym i kosztownym weselem. W małżeństwie wszystko układa się znakomicie. Para jeździ po świecie i wspiera się na każdym kroku. Mówi się nawet o tym, że niebawem zamieszkają razem w słonecznej Barcelonie. Mąż artystki do tego zaskoczył swoją niesamowitą przemianą. Kevin Mglej ostro się za siebie wziął i zrzucił niemal 40 kilogramów. Poza specjalną dietą w pozbyciu się nadmiaru tłuszczu pomógł mu sport. We wspomnianej stolicy Katalonii mąż Roksany Węgiel wystartował w półmaratonie.

- relacjonował na Instagramie Kevin Mglej.

Tajemniczy ochroniarz Roksany Węgiel. Ma jasne zadanie. "Zawsze jest osoba"

Do uprawiania sportu zmobilizowała się także Roksana Węgiel, która akurat o figurę martwić się nie może. Warto jednak pamiętać, że rozsądne uprawianie sportu wpływa pozytywnie nie tylko na sylwetkę, lecz także na ogólne zdrowie i ogólne samopoczucie. Piosenkarka nie porwała się z motyką na słońce i na początek swojej biegowej przygody, zdecydowała się pokonać 5 km. Zawody odbywały się przed startem Półmaratonu Warszawskiego. Roxie spisała się znakomicie. Doświadczony już w biegach Kevin chce teraz razem z żoną wystartować na dwa razy dłuższym dystansie! I tu właśnie pojawił się mały problem.

No ja nie wiem, czy ja to akceptuję

- wypaliła na nagraniu na Instagramie Roksana Węgiel. Na szczęście ze śmiechem, co oznacza, że najpewniej niedługo znowu zobaczymy małżonków na biegowych zawodach. Tym bardziej, że Roxie sama przyznała, ze ma "mentalność sportowca".

Nie obchodzi mnie to

Nie obchodzi mnie to

Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie?

Jakim managerem jest mąż Roksany Węgiel? Miłosz Skierski o "Must Be The Music", Eurowizji i tonięciu na planie