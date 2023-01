Roksana Węgiel na luksusowych wakacjach z ukochanym. Internauci grzmią: "Całkiem zmienione rysy twarzy"

Załamany Michał Wiśniewski błaga Was o pomoc! Jego mama trafiła do szpitala

Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior szturmem przedarła się do pierwszej ligi polskiego show-biznesu i świetnie wykorzystuje swoje pięć minut. Przedsiębiorcza nastolatka, która w 2018 roku podbiła serca słuchaczy dzięki wykonaniu "Anyone I Want To Be", właśnie skończyła 18 lat. Już w marcu br. na polskim rynku pojawi się jej nowy album studyjny, "13+5".

Ostatnio Roxie Węgiel świętowała 18. urodziny w towarzystwie bliskich, w tym starszego ukochanego, Kevina Mgleja. Zdjęcia, na których wtula się w partnera, już obiegły sieć, tymczasem młoda wokalistka tuż po hucznej imprezie wyruszyła w podróż marzeń, podczas której nabierze sił przed kolejnym pracowitym okresem.

Roksana Węgiel na Malediwach z ukochanym. "Wymarzone miejsce, wymarzony czas"

Węgiel wybrała się na Malediwy wraz z Kevinem Mglejem, a na ich instagramowych profilach pojawiły się kadry z luksusowych wakacji. Młodziutka gwiazdka zapozowała również do zdjęć, które zapewne zrobił jej ukochany.

"Wymarzone miejsce, wymarzony czas" - napisała na Instagramie Roksana Węgiel. Nie da się ukryć - na fotografiach wykonanych wieczorową porą wygląda na szczęśliwą. W minisukience z odsłoniętymi ramionami i długimi rękawami jej do twarzy!

Wierni fani Roksany rozpływali się z zachwytu. "Cudowna", "Wypoczywaj kochana, mega Ci się należy, "Śliczne zdjęcia", "Ślicznie wyglądasz" - czytamy. Jedna z internautek twierdziła jednak, że wokalistka... poprawiała urodę. "Sorry, Roxie, ale wystarczyło powiększyć usta i jesteś nie do poznania. Całkiem zmienione rysy twarzy i długo się zastanawiałam, patrząc na większość zdjęć na twoim profilu, czy to w ogóle jesteś ty... Szkoda" - napisała. Inni fani stanęli jednak w obronie Węgiel. "Nie ma powiększonych ust, to efekt odpowiedniego wykonturowania ich" - tłumaczyli.

Zobaczcie zdjęcia Roksany Węgiel z wakacji. Myślicie, że rzeczywiście powiększyła usta?

