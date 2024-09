„Rolnik szuka żony” to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce, emitowany od 2014 roku na antenie TVP. Jego celem jest pomoc rolnikom w znalezieniu miłości i stworzeniu trwałych relacji. Program od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, zapewniając emocje, wzruszenia oraz zabawę.

Zasady programu „Rolnik szuka żony”?

Program opiera się na prostej zasadzie: kilku rolników (lub rolniczek) szuka partnerki (lub partnera) do życia. Na początku sezonu prezentowane są sylwetki uczestników – rolników, którzy zgłosili się do programu, by odnaleźć miłość. Kandydaci i kandydatki, zainteresowani daną osobą, piszą listy. Następnie rolnicy wybierają osoby, które zaproszą do siebie na gospodarstwo, by lepiej je poznać. Przez kilka tygodni kamery towarzyszą uczestnikom w ich codziennym życiu, a widzowie mogą śledzić rozwijające się relacje. Program kończy się finałem, w którym rolnicy podejmują decyzję, z kim chcieliby stworzyć związek.

Kiedy zaczyna się "Rolnik szuka żony" 2024? O której emisja?

Jedenasta edycja "Rolnik szuka żony" rozpocznie się 15 września. Program będzie emitowany w niedzielne wieczory, o 21.20 w TVP1. Wszystkie odcinki będzie można również obejrzeć na platformie TVP VOD. Bohaterami tegorocznej edycji będą:

Wiktoria

Rafał

Marcin

Sebastian

Agata

Miłość z TV jest możliwa. Każdy trwały związek to sukces programu

Na przestrzeni lat wiele par, które poznały się w programie, zdecydowało się na ślub, a niektóre z nich doczekały się także dzieci. To dowód na to, że program rzeczywiście pomaga w znalezieniu miłości. Historie tych par często są relacjonowane w mediach, co dodatkowo buduje popularność „Rolnika”. Dwie pary z 10. edycji "Rolnik szuka żony" stworzyły trwały związek - Ania i Kuba oraz Waldemar i Dorota. Ania i Kuba wiosną zostali rodzicami Dariusza, który dołączył do 600 dzieci na całym świecie, urodzonym dzięki programowi. A już za chwilę gromadka powiększy się o kolejne maleństwo, bo Dorota i Waldemar spodziewają się córeczki.

