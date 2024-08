"Rolnik szuka żony": Walczyły o serce Waldemara. Nadal utrzymują kontakt?

Katarzyna Grochola deklaruje wiarę, ale krytykuje Kościół. "To nie ma absolutnie nic wspólnego z Bogiem!"

"Rolnik szuka żony" wzbudzał kontrowersje jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych programów w Polce. Wiele emocji wzbudził jubileuszowy sezon produkcji. Szczególnie głośno było o Waldemarze, którego decyzje wielokrotnie zaskakiwały nie tylko widzów, ale również Martę Manowską.

W programie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy uczestniczki - Ewę, Dorotę oraz Annę. Zarówno widzowie, jak i rodzina Waldemara wierzyła, że coś więcej połączy do z Dorotą. Mężczyzna zainteresował się jednak Ewą, a odrzucona kandydatka cała we łzach odjeżdżała z gospodarstwa rolnika.

Ich relacja nie przetrwała, a w finałowym odcinku doszło między nimi do niezłej awantury. Rolnik w bardzo mało eleganckich słowach zaatakował swoją była wybrankę. Co więcej, nie przyszedł na finał sam. U jego boku pojawiła się bowiem odrzucona wcześniej Dorota. Para oczekuje obecnie pierwszego wspólnego dziecka.

"Rolnik szuka żony": Jakie relacje łączą Ewę i Dorotę?

Przyszli rodzice coraz chętniej udzielają się w mediach. Niedawno w rozmowie z Party zdradzili, że szykują się do ślubu. Niespodziewanie Dorota została zapytana o relacje ze swoją "rywalką" z programu. Co zaskakujące, nie ma między nimi żadnych nieprzyjemnych uczuć. Utrzymują ze sobą okazjonalny kontakt. Gdy do sieci trafiła informacja o ciąży, Ewa osobiście pogratulowała Dorocie.

"Tak mamy ze sobą sporadyczny kontakt. Mimo całej sytuacji nie mamy do siebie pretensji. Dla mnie też jest kobietą z klasą i na poziomie, i szanuję ją jako kobietę. Też mi pogratulowała ciąży. Mamy ze sobą dobry kontakt. Myślę, że mogłabym się z nią spotkać na kawę i ciastko, i byłoby tak samo fajnie, jak pierwszego dnia, kiedy ją poznałam" - powiedziała Dorota.

Po programie Ewa skupiła się na rozwoju kariery. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami swoich występów. Niedawno wypuściła nowy singiel "Szanse", do którego powstał teledysk. Na koncertach śpiewa głównie covery. Jej niedawne wykonanie hitu Agnieszki Chylińskiej zachwyciło internautów.

Jessica Miemiec z "Rolnika" już nie płacze z samotności. Paparazzi "przyłapali" ją z ukochanym

