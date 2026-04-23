Roman Polański wpadł do Polski na cygaro i łamanie przepisów. Fajnie że mu wolno?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-04-23 4:07

Kontrowersyjny polski reżyser, znany choćby z produkcji "Nóż w wodzie" czy "Dziecko Rosemary", ale także z głośnej afery pedofilskiej, od czasu do czasu wpada do Polski na zaproszenie różnych instytucji kultury. Tym razem Roman Polański (92 l.) odwiedził Łódź, gdzie wziął udział w uroczystym pokazie "Pianisty", a następnie udał się do Warszawy na cygaro.

Roman Polański grasuje na ulicach Warszawy w poszukiwaniu kubańskiego cygara

Na Warszawiaków w centrum czekał niedawno osobliwy widok. Poczochrany Roman Polański przebiegał w niedozwolonym miejscu przez ulicę, mknąć z lokalu z cygarami do taksówki, w międzyczasie dłubiąc sobie w zębach. Mimo amerykańskiego nakazu aresztowania (sprawa gwałtu na 13-latce z 1977 roku) i statusu zbiega, Polański czuje się bezpiecznie w kraju, który nie wyda go Stanom Zjednoczonym.

Równie swobodnie może czuć się na przykład we Francji czy Szwajcarii, ale już nie w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach, w których grozi mu ekstradycja. Wielokrotnie wyrażał swoje ubolewanie, że z powodu gwałtu na dziecku popełnionego przed laty nie może swobodnie podróżować.

Roman Polański planuje nakręcić nowy film w Polsce

Mimo 92 lat na karku reżyser wydaje się być w świetnej formie i doskonałym humorze podczas wizyty w Polsce. Niedawno wiceminister kultury Maciej Wróbel zdradził, że plotki o pracy Romana Polańskiego nad nowym filmem to prawda i najnowsze dzieło Polańskiego ma być realizowane w Polsce. 

Wiele polskich gwiazd i osobowości kultury wielokrotnie wstawiało się w obronie Romana Polańskiego, chętnie też pozują z nim na różnych festiwalach i rautach. Nic wiec dziwnego, ze filmowiec zdecydował się pracować w kraju, który jest mu tak przychylny, mimo obrzydliwych czynów z przeszłości.

FILM, SEKS i LSD. Cała prawda o ROMANIE POLAŃSKIM | Historia z Koprem
