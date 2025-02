Rozsiewali absurdalne plotki o tym, że Krzysztof Ibisz jest gejem! Do akcji wkroczył sąd i wszystko sprawdził

Krzysztof Ibisz trzy żony i czwórka dzieci

Krzysztof Ibisz ma bardzo ciekawe zarówno życie zawodowe, jak i prywatne. Zanim został legendą Polsatu, był aktorem, a nawet... politykiem. Gdy miał 26 lat, został posłem dziś już zapomnianej Polskiej Partii Przyjaciół Piwa założonej przez Janusza Rewińskiego. Interesujące są też perypetie Krzysztofa Ibisza z kobietami. Gwiazdor telewizji Polsat obecnie jest mężem młodszej od siebie o 27 lat Jolanty Kudzbalskiej, z którą ma dwójkę małych dzieci: Borysa i Helenę, Chłopiec na świat przyszedł w 2022 roku, a dwa lata później małżonkom urodziła się dziewczynka. Krzysztof Ibisz ma jeszcze dwóch dorosłych już synów z poprzednich małżeństw. Maksymilian (26 l.) to owoc związku dziennikarza i Anny Zejdler, a matką Vincenta (18 l.) jest druga żona gwiazdora Polsatu - Anna Nowak. Mimo tylu doświadczeń z kobietami zdarzało się, że ludzie rozsiewali absurdalne plotki sugerujące to, że Krzysztof Ibisz jest... gejem. Oczywiście nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że jest to prawda. Gdy takie "informacje" kolportowały duże media, miarka się przebrała i prezenter postanowił sprawę skierować do sądu.

Krzysztof Ibisz ma orzeczenie o tym, że nie jest gejem

Gwiazdor telewizji Polsat w 2004 roku pozwał redaktora naczelnego pisma "Twoje Imperium", TVP i redaktora programu "Teleplotki". Prawomocny wyrok zapadł dopiero cztery lata później. Warto było czekać! Sąd wszystko sprawdził.

Krzysztof Ibisz oswoił się z artykułami na swój temat - że jego program jest lepszy czy gorszy, o tym czy wyrzucą go z Polsatu, albo jak było na ślubie czy urodzinach syna. Ale ten tekst był inny. Dotyka najintymniejszych sfer życia

- podkreślił mec. Maciej Ślusarek, adwokat Krzysztofa Ibisza. Sam gwiazdor w dawnej rozmowie z dziennikarką "Super Expressem" chwalił się orzeczeniem.

Wie pani, że jestem jedynym mężczyzną w tym kraju, który ma orzeczenie sądowe, że nie jest gejem! Był proces i sąd uznał w wyroku: Nie jest prawdą, co napisała gazeta. My, ludzie show-biznesu, jak komandosi przyjmujemy na siebie różne ciosy

- ocenił nieco zaskakująco prezenter.

