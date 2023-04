Rubaszny Filip Chajzer o babach! "Chcę polewać czekoladą"

Filip Chajzer figlarnie żartował nad wielkanocnymi wypiekami! Ohme zareagowała na teksty o babach

Trzeba przyznać, że Filip Chajzer ma talent do wzbudzania kontrowersji, jak również do niezręczności i gaf. Czy tym razem też przesadził? W nowym odcinku "Dzień Dobry TVN" aż kipiało od dosadnych, figlarnych i rubasznych dowcipów! W Filipie Chajzerze zawrzała krew na widok... wielkanocnych wypieków. W duecie z Małgorzatą Ohme prezenter gościł cukiernika i poznawał tajniki dekorowania ciast świątecznych. Bardzo mu się to spodobało! Wprost rwał się do pracy i rubasznie komentował swoje poczynania. "Chcę wykąpać babę w czekoladzie" - dowcipkował.

Małgorzata Ohme ratowała sytuację po żarcikach Chajzera. "Nie mogę tego słuchać!"

Dzisiaj powiem wam, że to słownictwo jest na granicy" - oponowała Małgorzata Ohme. "Słuchajcie, nie mogę tego słuchać, co wy gadacie. Mówmy ciasto nie baba okej?" - apelowała medialna pani psycholog. Ale Filip Chajzer był nieubłagany! "Jak ty mówisz, że nie możesz słuchać... Przecież jesteś ostatnią osobą, która powinna tak mówić" - wypalił na antenie. "W twoich rękach baba wypiękniała" - powiedziała ostatecznie na zgodę Małgorzata Ohme. Wyszło wesoło czy niesmacznie?

