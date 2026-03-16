Ryszard Rynkowski odwołał koncerty. O co chodzi? "Nie wiadomo, co będzie dalej"

Co się dzieje? Rynkowski odwołał koncert

Ryszard Rynkowski w najbliższych tygodniach miał wystąpić w Warszawie, we Włocławku i Piotrkowie Trybunalskim. Jego koncerty zaplanowano odpowiednio na 22 marca, a więc już za kilka dni, na 20 kwietnia i na 27 kwietnia. Już wiadomo, że marcowe wydarzenie nie dojdzie do skutku.

Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle - powiedział Plejadzie przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT.

Według informatora termin marcowy był już drugim - początkowo koncert miał się bowiem odbyć jesienią. Ze względu na sprawy osobiste Rynkowskiego (we wrześniu stracił ukochaną żonę) przełożono go o kilka miesięcy, ale teraz wiadomo, że i ten termin nie jest aktualny.

Koncert został odwołany, ponieważ wcześniej był przeniesiony z października, więc jeśli już jest drugi raz odwoływany, to raczej się już nie odbędzie - podkreślił pracownik.

Co z kolejnymi koncertami Rynkowskiego?

Wiele wskazuje na to, że kolejne koncerty Rynkowskiego też przepadną.

Koncert nie odbędzie się. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować - powiedział plejadzie przedstawiciel Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Już wiadomo, że wstrzymano sprzedaż biletów również na koncert we Włocławku. Na stronie z biletami widnieje komunikat: "Wydarzenie wstrzymane. Planujemy nowy termin".

W sieci dostępne są jednak wejściówki na koncert zaplanowany na 22 listopada 2026 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Kosztują od około 150 do 180 zł, większość jest sprzedana.

Rynkowski za wcześnie wrócił na scenę

Pierwszy występ Ryszarda Rynkowskiego po przerwie związanej ze sprawami osobistymi zaplanowano na 31 stycznia 2026 r. w Pruszkowie. Odbył się, ale zakończył przed czasem. Według menedżera artysty na pogorszenie samopoczucia piosenkarza wpłynęły problemy zdrowotne, stres i silne emocje związane z powrotem na scenę po bardzo trudnym okresie w życiu.

Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy. Lekarz zalecił odpoczynek, stąd decyzja, że dzisiejszy koncert się nie odbędzie - mówił Bogdan Zep.

Rynkowski od dawna ma kłopoty ze zdrowiem, o których wspomniał na scenie podczas styczniowego wydarzenia.

