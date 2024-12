Polski aktor dołączył do grona nawróconych gwiazd. Wiara uratowała go od upadku

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie niedawno świętowali drugą rocznicę ślubu. To ważne dla nich wydarzenie spędzili poza granicami naszego kraju, o czym poinformowali w swoich mediach społecznościowych. Zagraniczny wyjazd był bardzo romantyczny i widać było, że wyjazd należał do udanych. Na jaw wyszło, że wyjechali tylko we dwoje do Barcelony. W trakcie dnia zwiedzali miasto popijając kolorowe napoje z widokiem na Sagradę Familię, a wieczorem poszli na romantyczną randkę. Fotografiami pochwalili się oczywiście w mediach społecznościowych.

Za cudowny czas za nami i za jeszcze piękniejszy, który nas czeka - napisali zakochani w sieci.

Teraz przyszedł czas na przygotowania do świąt. Para już opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym pokazała, jak im to wychodzi. Oto co pokazali.

Rzeźniczakowie już świętują. Ubrali choinkę i zadbali o dekoracje

Na nagraniu widać, jak małżeństwo skrupulatnie ozdabia dom. Para postawiła na ogromną choinkę oraz ekskluzywne ozdoby, które rozmieściła po całym apartamencie. W pięknych pomieszczeniach pojawiły się girlandy, a także ręczniki ze świątecznym motywem.

Kochamy Święta. Te będą wyjątkowe, bo pierwsze w trójkę - czytamy w poruszającym wpisie, którzy opublikował Jakub Rzeźniczak.

W sieci nie zabrakło komentarzy wiernych fanów. Większość z nich była zachwycona wystrojem wnętrz.

Pierwsze wspólne święta są zawsze wyjątkowe. Życzymy wszystkiego dobrego Przepiękne dziadki do orzechów Piękna rodzinka i ozdoby, a pieski i niunia przesłodkie Po wnętrzu widać miłość i cięło domowego ogniska. Zasługa dobrej kobiety - gospodyni - można było przeczytać w sieci pod opublikowanym przez Rzeźniczaków postem.

