Maja Sablewska zyskała popularność dzięki wieloletniej karierze menadżerki gwiazd. Odpowiadała za medialny wizerunek Natalii Kukulskiej, Dody, Mariny, a nawet Edyty Górniak. Niestety, ostatecznie doszło do niemiłych sytuacji, panie oskarżały się wzajemnie o niewywiązywanie się ze swoich umów, w wyniku czego Maja obrała inną ścieżkę zawodowej drogi. Została stylistką, prowadząc w telewizji programy, podczas których fundowała zwykłym kobietom spektakularne metamorfozy.

"Gwiazdozbiór Jaruzelskiej". Maja Sablewska wspomina współpracę z Dodą!

Maja Sablewska była gościem w programie Moniki Jaruzelskiej. Podczas wywiadu poruszyła wiele ciekawych wątków. Bez większych oporów wróciła również wspomnieniami do okresu, kiedy współpracowała z gwiazdami. Wiele osób uważa, że to właśnie Sablewska wpłynęła na znaczącą zmiane wizerunku artystki.

- Ona lubiłam kolor różowy, a ja wiedziałam, że to jest kiczowate. Pomyślałam sobie, no dobra, to dobierzemy inny odcień tego różu, żeby było to nadal kompatybilne z artystą, ale miało swoją klasę i estetykę, którą lubię. (...) Ja bardzo lubiłam tę współpracę z Dodą, bo to była współpraca bardzo fajna, równa, konkretna taka, a efekty były bardzo szybko odczuwalne. (...) To był moment, kiedy Doda pokazywała bardzo często swoje drugie oblicze i wystarczyło naprawdę niewiele, żeby tę zmianę uzyskać. Wydaje mi się, że te sukcesy, które ona miała wtedy bardzo duże, odebrała przecież Bursztynowego Słowika, dały jej poczucie własnej wartości. To poczucie takie prawdziwe, a nie to, które wynikało z ego.

Maja Sablewska dała również do zrozumienia, że kulisy współprac z gwiazdami, które zakończyły się skandalami, być może ujrzą kiedyś światło dzienne.

- Nigdy nie wchodziłam w dywagacje, jak te współprace zostały zakończone, bo staram się zachować profesjonalnie do samego końca. Może kiedyś napiszę książkę, nie wiem - dodała.

Dlaczego Maja Sablewska odeszła kilka lat temu z telewizji? Odpowiedź znajdziecie w poniższym materiale wideo.

Maja Sablewska u Jaruzelskiej o FALI HEJTU: „PRZEŻYŁAM TO…"