Salta, piruety i podwieszone akrobacje. Tak wyglądają kulisy występu Justyny Steczkowskiej. Przy okazji wbiła szpilkę Kayah

30 lat na scenie i jubileuszowy recital Justyny Steczkowskiej

W piątek, 5 czerwca, w opolskim amfiteatrze odbędzie się specjalny koncert Justyny Steczkowskiej z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej. Artystka przygotowała dla widzów wyjątkowy recital, podczas którego wszyscy usłyszą jej największe przeboje - ale w zupełnie nowych aranżacjach. Choć szczegóły pozostają tajemnicą, gwiazda podzieliła się z fanami fragmentami prób. Zapowiada się wyjątkowe widowisko!

Zapraszam wszystkich na mój recital. Usłyszycie nieśmiertelne utwory – "Dziewczynę szamana", "Oko za oko", "Za karę" – a wszystko w nowych wersjach, bardziej współczesnych i rytmicznych. Do tego te piosenki, które zdobyły miłość słuchaczy niedawno – między innymi "GAJA". To będzie dla mnie bardzo ważny wieczór, bo wszystko zaczęło się w Opolu i zatoczyło krąg po trzydziestu latach

– czytamy wypowiedź Justyny Steczkowskiej na jej oficjalnej stronie internetowej.

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Tak Justyna Steczkowska trenowała błędnik. "Nie chce mi się wymiotować"

Na nagraniach opublikowanych na Instagramie widać Justynę Steczkowską wiszącą głową w dół na linach podczepionych pod sufit.

Po wielu godzinach prób nareszcie opanowałam błędnik i nie chce mi się wymiotować

- napisała artystka.

W wcześniejszych relacjach pokazała już ujęcia z opolskiej sceny - w tle czerwone światła, a ona sama unosi się nad sceną w spektakularnym układzie.

Próby do mojego recitalu w Opolu z okazji 30-lecia pracy artystycznej

- podpisała kadry.

Próbka tego, co zobaczmy w Opolu robi ogromne wrażenie. Tym razem będzie naprawdę ekstremalnie.

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Steczkowska wbiła szpilę Kayah

Wokół powietrznych występów Steczkowskiej narosła ostatnio spora kontrowersja. Kilkanaście dni temu, tuż przed eurowizyjnym debiutem Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Ralph Kaminski wsparł młodą artystkę wpisem "Gaja została pokonana", co powszechnie odebrano jako nawiązanie do zeszłorocznego występu Steczkowskiej. Pod postem szybko głos zabrała Kayah, dorzucając, że Szemplińska zrobi to "bez tanich wygibasów i latania w przestworzach". Złośliwości trudno było nie zauważyć - była wymierzona prosto w sceniczny styl Steczkowskiej.

Choć później padło jeszcze kilka komentarzy z obu stron, spór najwyraźniej daleki jest od zażegnania. Justyna sprytnie wykorzystała okazję - publikując fragment opolskich prób z tancerzami, w opisie nagrania nawiązała do całej sytuacji.

I po "tanich wygibasach". Jeszcze ostatnie próby z tancerzami

- napisała Justyna Steczkowska, pozostawiając resztę interpretacji fanom.

Zobaczcie, jak Justyna Steczkowska trenuje do swojego recitalu.

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Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu