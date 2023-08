Schorowany Michał Figurski wraca do telewizji. Wygląd prezentera szokuje!

Michał Figurski po wylewie wraca do Polsatu. Podjął się wyzwania, wyglądał wręcz szokująco dobrze

Michał Figurski w 2015 roku dostał wylewu. 42-letni wówczas dziennikarz radiowy i telewizyjny na długo trafił do szpitala. Już na początku czerwca informowaliśmy, że Michał Figurski po kilku latach przerwy powraca do telewizji Polsat. Dziennikarz poprowadzi program z gatunku bikini reality "Temptation Island". Po imprezie z okazji jesiennej ramówki Polsatu nie ma już co do tego żadnych wątpliwości. Ciągle schorowany dziennikarz pojawił się wśród innych gwiazd stacji. Widać, że nie jest tak sprawny, jak przed wylewem, ale i tak byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Po tym, co przeszedł, wyglądał naprawdę dobrze. Wręcz szokująco dobrze, co nas bardzo ucieszyło. Mimo że Michał Figurski cały czas wspomaga się laską, to postanowił podjąć ambitnego wyzwania. - To było pokonywanie lęku. (...) Człowiek z niepełnosprawnością, po udarze, najczęściej jest zamknięty w czterech ścianach. (...) A tu nagle wpadasz w kompletny science fiction. Na każdym kroku wszystko jest trudne - wyznał dziennikarz w rozmowie z portalem Plotek.pl.

Podczas imprezy z okazji nowej ramówki Polsatu obok Michała Figurskiego pojawiło się wiele innych gwiazd stacji. Naszą uwagę przykuła odmieniona zawsze piękna Karolina Szostak, która wcześniej schudła 30 kilogramów, a teraz chyba znów jest jej nieco więcej. Na imprezie szyku zadały także Joanna Kurowska i jej córka Zofia Świątkiewicz. Oczywiście nie zabrakło także Dody, która jak zwykle wywołała wielkie zamieszanie. Tym razem piosenkarka ubrała się w... tytuł swojego programu. Fani doszukiwali się podobieństw Dody do pirata, nurka, a nawet więźnia. Zresztą mniejsza o podobieństwa - cel został osiągnięty. Podczas imprezy z okazji jesiennej ramówki telewizji Polsat to właśnie Doda skradła show.

