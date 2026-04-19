Sebastian Fabijański z kontuzją przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Czy wystąpi na parkiecie?

Dramat na próbie generalnej "Tańca z Gwiazdami". Sebastian Fabijański ma uraz barku

Zbliża się kolejny emocjonujący wieczór z programem "Taniec z Gwiazdami", jednak dla Sebastiana Fabijańskiego przygotowania przybrały nieoczekiwany obrót. W trakcie najważniejszej próby przed wejściem na antenę doszło do niebezpiecznego zdarzenia, w wyniku którego aktor nabawił się urazu. Z informacji, do których dotarł portal Pudelek, wynika, że 38-letni uczestnik show uszkodził sobie bark, co postawiło pod znakiem zapytania jego dalszy udział w tanecznych zmaganiach.

"Sebastian doznał urazu barku po nieudanej próbie podniesienia Darii. Miał wyraźne problemy z choreografią, przez co był dosyć zdenerwowany. Oczywiście zatańczy w dzisiejszym odcinku, ale raczej nie powie publicznie o tym, co się stało. Faktem jest jednak, że nie poszło mu za bardzo na próbach" - podaje serwis powołując się na swoje źródło.

Sebastian Fabijański zabrał głos w sprawie kontuzji. Wiemy, czy zatańczy

Dziennikarze serwisu Pudelek skontaktowali się z aktorem, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak poważny jest jego stan i czy fani zobaczą go wieczorem na parkiecie. Sebastian Fabijański nie ukrywał, że doszło do kontuzji, jednak jego odpowiedź była stanowcza. Pomimo trudności gwiazdor zapowiedział, że nie zamierza się poddawać i pojawi się w siódmym odcinku show.

"Było bardzo ciężko, ale dzięki pomocy fizjoterapeutów będę w stanie dziś zatańczyć"

"Taniec z Gwiazdami" pełen niespodzianek. Kto z kim zatańczy?

Siódma odsłona popularnego formatu będzie niezwykle wymagająca dla wszystkich uczestników. Zgodnie z decyzją widzów, którzy oddawali swoje głosy, gwiazdy zatańczą z nowymi profesjonalistami. Na parkiecie zobaczymy zupełnie odświeżone duety. Wśród nowo powstałych par znaleźli się:

Sebastian Fabijański z Darią Sytą,

Paulina Gałązka w parze z Jackiem Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski prowadzony przez Hannę Żudziewicz,

Gamou Fall oraz Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska u boku Michała Bartkiewicza.

Oprócz występów w przetasowanych parach, produkcja przygotowała jeszcze jedną trudność. Uczestnicy będą musieli zaprezentować się w tercetach, co oznaczało konieczność opanowania aż trzech odrębnych choreografii w ciągu jednego tygodnia treningów.

