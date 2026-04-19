Światowy hit trafia do Polski. Wiemy, kto będzie prowadzącym

Zasady programu "Taskmaster". Na czym polega nowy format TVN?

Koncepcja tego widowiska angażuje pięcioro zawodników wywodzących się ze środowiska komediowego i aktorskiego. Mierzą się oni z kuriozalnymi poleceniami, które brzmią jak dowcip, lecz wymagają autentycznego zaangażowania. Wśród nich wymienia się chociażby zjawiskowe zjedzenie winogron, posyłanie owoców na dużą odległość przy użyciu pieczywa czy ukrywanie ogromnych przedmiotów. Uczestnicy mają całkowitą swobodę w doborze taktyki oraz rekwizytów. O ostatecznym triumfie decyduje nieszablonowe podejście do problemu, spory dystans do siebie i błyskotliwa improwizacja. Własna interpretacja problemu nierzadko przewyższa znaczeniem samą precyzję jego wykonania.

Przebieg rywalizacji nadzoruje tytułowy gospodarz, oceniając zmagania na bazie swoich autorskich i bardzo subiektywnych kryteriów. Jednocześnie jego podwładny dba o przestrzeganie telewizyjnego regulaminu. To właśnie reakcja głównego sędziego, odzwierciedlająca śmiech, szok lub zniesmaczenie, określa rzeczywisty poziom wykonania powierzonego zadania.

Adam Woronowicz w roli Taskmastera. Jakie wyzwania czekają na aktora?

Twarzą polskiej edycji został Adam Woronowicz, doskonale znany widzom z kreacji Darka Wasiaka w komediowym serialu "The Office PL". Jako główny dowodzący i absolutny autorytet, to on dyktuje warunki zabawy i bezwzględnie rozlicza gwiazdy z ich poczynań. Na ekranie funkcjonuje jako niezwykle charyzmatyczny i nieodgadniony przewodnik, obdarzony dość specyficznym rodzajem humoru. Jego werdykty rzadko opierają się na chłodnej logice, a znacznie częściej wynikają z chwilowego nastroju, intuicji oraz prywatnego kodeksu, który jest płynnie i regularnie modyfikowany. Aktor potrafi z zachowaniem pełnej powagi analizować zupełnie kuriozalne sytuacje, a najprostsze aktywności przekształca w wymagający test ludzkiej wyobraźni.

Dla końcowego wyniku rywalizacji liczy się wyłącznie punkt widzenia prowadzącego. Celebryci dwoją się i troją, aby wzbudzić u niego szczere i głośne rozbawienie, zszokować go lub skutecznie obronić przed nim swój nieszablonowy pomysł na rozwiązanie problemu.

PRZECZYTAJ TEŻ: Decyzja Cleo wywołała oburzenie. Fani "The Voice Kids" grzmią, gwiazda się tłumaczy

Cezary Sikora asystentem w nowym show. Kto wspomoże Adama Woronowicza?

Gospodarz widowiska nie funkcjonuje w pojedynkę, a jego zaufaną prawą ręką został Cezary Sikora. Mężczyzna jest fizycznie obecny zarówno w nagraniach studyjnych, jak i na placu boju. Przejął on na siebie całą praktyczną logistykę przedsięwzięcia. Tłumaczy uczestnikom obowiązujące zasady, rygorystycznie dba o ich egzekwowanie, zarządza dynamiką wyzwań i stale towarzyszy zmagającym się z problemami gwiazdom na każdym etapie gry.

Choć sprawia wrażenie człowieka powściągliwego i bardzo poukładanego, w praktyce genialnie podbija komizm wielu niezręcznych sytuacji za sprawą wymownego wzroku czy pojedynczych uwag. W stosunku do uczestników często przyjmuje postawę kąśliwą i lekko prowokującą. Z kolei wobec swojego przełożonego zachowuje bezwzględną, wręcz manifestacyjną wierność, niezależnie od tego, jak absurdalne decyzje ten ostatecznie podejmuje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Julia Wieniawia rozprawia o swoim alter ego i pieniądzach. "Mam prawo próbować"

Relacja prowadzących kluczem do sukcesu. To oni napędzają "Taskmastera"

Współpraca na linii główny sędzia i jego podwładny stanowi absolutnie fundamentalny filar całego telewizyjnego projektu. Ich specyficzna więź bazuje na nieustannym zderzeniu nieobliczalnego zwierzchnika z pedantycznym wykonawcą jego misji. Podczas gdy szef rzuca arbitralnymi wyrokami opartymi wyłącznie na własnym widzimisię, asystent próbuje nadać im sensowne ramy formalne, czasem szukając dla nich racjonalnych argumentów, a kiedy indziej po prostu bez słowa akceptując ich prawomocność. To właśnie ta specyficzna chemia pomiędzy mężczyznami narzuca odpowiednią dynamikę odcinków i generuje potężną dawkę komizmu.

Kiedy polski "Taskmaster" trafi na ekrany? Widzowie TVN muszą poczekać na premierę

Krajowa odsłona widowiska jest realizowana na specjalne zamówienie spółki TVN Warner Bros. Discovery Polska, we ścisłej współpracy z domem produkcyjnym Constantin Entertainment Polska. Stacja nie ujawniła jeszcze dokładnego terminu debiutu pierwszego sezonu. Z oficjalnych komunikatów prasowych wynika jedynie tyle, że wyczekiwana produkcja komediowa ma wkrótce zagościć w telewizyjnej ramówce.

PRZECZYTAJ TEŻ: Edyta Górniak ocenia swoje kontrowersyjne stylizacje. Pamiętacie, jak wystąpiła w worku na ziemniaki?