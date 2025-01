Sebastian Karpiel-Bułecka nagle odwołał występ. Zaledwie kilka godzin wcześniej pojawił się niepokojący komunikat

Maciej Kurzajewski usiłuje sprzedać dom. Cena? To oferta tylko dla milionerów

Sebastian Karpiel-Bułecka od lat jest wokalistą grupy Zakopower. Robi wszystko, aby dotrzymywać terminów i zawsze pojawiać się na scenie, by zadowolić fanów. Niestety, ostatnio zdrowie mu nie dopisuje. Blisko 49-letni artysta po raz kolejny był zmuszony odwołać swój występ. I to zaledwie kilka godzin przed koncertem. Co się stało?

Zobacz także: Co łączy Staszka Karpiela-Bułeckę z Sebastianem Karpielem-Bułecką? Będziecie zaskoczeni

Zakopower odwołuje koncert. Sebastian Karpiel-Bułecka chory

Na instagramowym profilu zespołu Zakopower pojawił się wpis, w którym muzycy wyjaśnili, dlaczego nie będą mogli wyjść na scenę. Powodem jest choroba wokalisty. Sebastian Karpiel-Bułecka znów się rozchorował.

Zobacz także: Sebastian Karpiel-Bułecka mówi o apostazji. Bogobojny góral rozprawia o odejściu z Kościoła

Bardzo nam przykro, nie zagramy dziś dla was kolęd w Scenie Relax. Sezon grypowy daje się nam we znaki, infekcja rozłożyła Sebastiana na tyle poważnie, że nie jest w stanie wydobyć głosu. Kuruje się, żeby zaśpiewać kolejne koncerty - czytamy we wpisie zespołu.

7 stycznia grupa miała wystąpić w Warszawie dwukrotnie, ale okazało się to niemożliwe. Grafik Zakopower jest naprawdę napięty - pytanie, czy Sebastian Karpiel-Bułecka wykuruje się, aby pojawić się na koncercie w Nowym Jorku (10 stycznia), New Jersey (11 stycznia) i Chicago (12 stycznia).

Kilka dni później Bułecka ma zaśpiewać w Gdańsku (15 stycznia), Bydgoszczy (16 stycznia), Szczecinie (20 stycznia) i dwukrotnie w Rzeszowie (25 stycznia). W samym styczniu Zakopower ma dać w sumie aż 15 koncertów!

Zobacz także: Sebastian Karpiel-Bułecka chwali się potomkiem: "Synek ciśnie na kozie". Edyta Golec aż zarymowała

Zakopower nie wystąpi. Co z biletami?

W oświadczeniu, które znalazło się na profilach Zakopower w mediach społecznościowych, poinformowano o tym, że koncert odbędzie się w późniejszym terminie.

Dzisiejsze koncerty przekładamy na 31.01. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność. Będzie nam bardzo miło, jeśli zobaczymy suę w komplecie na koniec miesiąca. Zdrowia i do zobaczenia! - czytamy w sieci.

Internauci życzą choremu wokaliście dużo zdrowia. I komentują:

"Wczoraj na koncercie w Krakowie słychać było problemy ze zdrowiem. Byłam pełna podziwu, że mimo to tak dzielnie śpiewał. Koncert był jak zwykle cudowny! Zdrówka!", "Czekamy z wytęsknieniem. Proszę szybko zdrowieć!", "Wczorajszy koncert był wspaniały! Dużo zdrowia!".

Zobacz także: Sebastian Karpiel-Bułecka poważnie chory! Solista Zakopower w ostatniej chwili odwołał koncert!

Zobacz więcej zdjęć. Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalił się córką

Co łączy Staszka Karpiel-Bułeckę z Sebastianem Karpiela-Bułecką? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.