Sensualna i zmysłowa Lanberry! Takiej gwiazdy jeszcze nie widzieliście

Przygotowania do programu "Taniec z Gwiazdami" często odsłaniają w uczestnikach cechy, które rzadko mają okazję pokazać publicznie. Gosia przyznaje, że właśnie podczas zajęć z partnerem tanecznym zaczyna eksplorować swoją sensualną stronę. Artystka podkreśla, że każdy trening pozwala jej na coraz śmielsze wyrażanie emocji i kobiecości, które w codziennym życiu bywają schowane za mocnym, sceniczno-rockowym wizerunkiem.

"Taniec z Gwiazdami": Lanberry odkryła w sobie sensualną kobietę!

Piotr Musiałkowski, który partneruje Lanberry, zdradza, że jest równie zaskoczony odkryciami, jakie dokonał na parkiecie.

Muszę powiedzieć, że w ogóle Gosia mnie zaskoczyła, bo jej wizerunek sceniczny jest taki rockowy i mocny. A jak się poznaliśmy, to okazało się, że ona ma bardzo dużo delikatności w sobie, takiej naturalnej sensualności - mówi w rozmowie z "Super Expressem".

Co ważne, partner taneczny podkreśla, że Gosia nie musiała wypracowywać tej strony u siebie - była w niej od zawsze, a program jedynie pozwala ją wydobyć i pokazać widzom.

W wywiadzie dla "Super Expressu" artystka zdradza też, że w codziennym życiu balansuje między chłopięcym stylem a kobiecością.

Myślę, że trochę tego, trochę tego, prawdopodobnie więcej chłopczycy, bo przebywam non stop z moimi muzykami w busie i przemierzamy Polskę. Ale pięknie jest odkrywać tę swoją kobiecość na sali tanecznej. To jest w ogóle magia, naprawdę magia.

Na parkiecie Gosia eksperymentuje z ruchami bioder i gestami pełnymi seksapilu, pokazując, że taniec daje jej możliwość eksploracji siebie w zupełnie nowy sposób. Na pytanie, czy odkrywa swoją sensualność w "Tańcu z Gwiazdami" odpowiada nam:

Zdecydowanie zaczynam tutaj odkrywać to, na naszych treningach. Bo też niektóre tańce dają do tego pole. Na przykład rumba. Rumba jest takim pięknym tańcem, który też chyba mi przypadł do gustu. Przerabiając te tańce po kolejnych treningach, rumba po prostu też mi jakoś tak podpasowała, więc kto wie może... - mówi Lanberry.

Rozmawiała Julita Buczek

