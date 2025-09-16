"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović pokazała Barbarze Bursztynowicz miejsce w szeregu! Za kulisami wyłożyła kawę na ławę

Iwona Pavlović, znana jako surowa jurorka "Tańca z Gwiazdami", oceniła występ Barbary Bursztynowicz, 71-letniej aktorki, na 4 punkty.

Bursztynowicz zatańczyła do czołówki serialu "Klan", w którym grała, co wywołało pozytywną reakcję Ewy Kasprzyk.

Pavlović przyznała, że wzruszyła ją wypowiedź Bursztynowicz o "przezroczystości kobiet".

Barbara Bursztynowicz w pierwszym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz w wielu 71 lat zdecydowała się wziąć udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Do tej pory w polskiej edycji show tylko jednak gwiazda wystąpiła na parkiecie, mając powyżej 70 lat. Była To Grażyna Szapołowska, która tańczyła w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Słynna Ela z serialu "Klan" do rywalizacji podeszła poważnie, o czym świadczą choćby intensywne treningi, którym poddawała się Barbara Bursztynowicz pod okiem swojego trenera - Michała Kassina. Można powiedzieć, że w pierwszym odcinku serii aktorka wróciła do korzeni, tańcząc do utworu "Życie jest nowelą", czyli... czołówki z serialu "Klan" (tu prezentujemy zapis relacji na żywo z pierwszego jesiennego "TzG"). Tego mało kto się spodziewał, bo przecież Barbara Burszynowicz od jakiegoś czasu wyraźnie dystansuje się od telenoweli TVP. Występ zrobił duże wrażenie na Ewie Kasprzyk.

Nie rozumiem kobiet, które mówią o swoim wieku. My nie mamy wieku. Klub kobiet bez wieku się powiększa - kobiety XXI wieku! Basiu, wy razem stanowicie taki duet, że jaka babcia, synek, wnuczek? Zapomnij o tym i oddaj się temu, co cudownie. Twój przeklęty "Klan", od którego chciałaś się uwolnić, wrócił do ciebie w najlepszym stylu

- zachwycała się aktorka. Barbara Bursztynowicz z miejsca zyskała też sympatię Iwony Pavlović, ale.. nie przełożyło się to na ocenę.

Iwona Pavlović w kuluarach o Barbarze Bursztynowicz

Najbardziej surowa jurorka w programie "Taniec z Gwiazdami" dała słynnej Eli z "Klanu" zaledwie czwórkę (w stali dziesięciostopniowej), pokazując jej miejsce w szeregu. Co prawda ocena dotyczyła "tylko i wyłącznie" tańca, ale przecież w programie rozrywkowym nie tylko umiejętności stricte taneczne powinny mieć znaczenie. W kuluarach Iwona Pavlović wyłożyła kawę na ławę.

To są rzeczywiście takie trudne sprawy, ponieważ myślę, że rzeczywiście Basia ma dużo trudniej, bo młodsze osoby mogą lepiej radzić sobie z tańcem. Natomiast mnie bardzo wzruszyła wypowiedź o przezroczystości kobiet

- stwierdziła "Czarna Mamba" w rozmowie z Jastrząb Post.

