Skrzynecka z mężem chwalą się córką. Takiego osiągnięcia wszyscy będą jej zazdrościć!

Katarzyna Skrzynecka od lat utrzymuje bardzo bliski kontakt ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Jej profil to połączenie wspomnień z pracy artystycznej, relacji z podróży oraz masa prywaty. Fani chyba lubią jej publikacje, ponieważ chętnie lajkują oraz komentują jej posty. Ostatnio artystka miała aż dwa powody do świętowania, którymi nie omieszkała się podzielić.

Skrzynecka z Łopuckim świętują sukces córki i swoją miłość

Związek Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego uchodzi za jeden z najtrwalszych w świecie polskiego show-biznesu. Małżonkowie są razem już od wielu lat i nieustannie pielęgnują swoją relację. Z okazji kolejnej rocznicy ślubu wybrali się do tej samej restauracji, w której odbyło się ich wesele. Jak zdradziła sama aktorka – to ich coroczna tradycja, którą pielęgnują z sentymentem.

Z tej okazji Marcin Łopucki przygotował dla żony niespodziankę. Odnowił ich warszawski taras, tworząc przestrzeń w stylu śródziemnomorskim – z oliwnymi drzewkami, nowym wyposażeniem i dekoracjami. Kasia nie kryła zaskoczenia, wracając po teatralnym tournée i zastając taką niespodziankę. Miłość do Grecji to zresztą znak rozpoznawczy tej rodziny. Właśnie stamtąd pochodzi imię ich córki – Alikia Ilia. Rodzina co roku spędza wakacje na greckich wyspach, chłonąc tamtejszy klimat i kuchnię. Tym razem jednak zostali w Polsce, ale jak zapewnia Skrzynecka, lato w mieście też potrafi być pełne uroku.

Największą radość przyniosła jednak ostatnio ich córka. Alikia właśnie ukończyła siódmą klasę z czerwonym paskiem. Gwiazda nie kryła dumy, dzieląc się zdjęciem dziewczynki z czerwonym paskiem na świadectwie.

Wakacje w mieście i też może być fajnie. Laba od szkoły, troszkę "luźniej" w pracy, póki co bez podróży, ale kulinarne szaleństwo (własnoręcznie z córką) przepisów greckiej kuchni na warszawskim tarasie - można było przeczytać w sieci.

