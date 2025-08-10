Ślub Klaudii i Valentyna nie odbył się w kościele. Nad głowami młodych zawisły złote korony

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-08-10 21:34

Klaudia i Valentyn, para, której historia miłosna rozwinęła się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, wzięli ślub w wyjątkowej oprawie. Zamiast kościoła wybrali zabytkową cerkiew na Podlasiu, gdzie zgodnie z prawosławną tradycją nad ich głowami trzymano złote korony. "Na Podlasiu to jest normalne" - przekonuje Klaudia.

Poznali się dzięki listowi wysłanemu w programie „Rolnik szuka żony” i od pierwszego spotkania poczuli, że łączy ich coś wyjątkowego. Choć dzieliła ich odległość i różnice kulturowe, nie dali się zniechęcić. Po finałowym odcinku postanowili chronić swój związek, pokazując fanom tylko wybrane momenty ze wspólnego życia. W świątecznym wydaniu programu w 2023 roku ogłosili zaręczyny, zaskakując wszystkich i uciszając plotki o kryzysie. W niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku powiedzieli sobie "tak". Zrobili to w obrządku prawosławnym. - Tradycyjnie po prostu – ślub i wesele - mówiła w jednej z rozmów po zaręczynach z uśmiechem Klaudia zapytana o plany uroczystości.

Ślub Klaudii i Valentyna - ceremonia w starych murach cerkwi

Ślub Klaudii i Valentyna odbył się w sierpniowe popołudnie w jednej z malowniczych, zabytkowych cerkwi na Podlasiu. Niewielka świątynia wypełniła się rodziną, przyjaciółmi i uczestnikami programu, którzy przyjechali, by towarzyszyć młodym w tym ważnym dniu. Nie zabrakło także Marty Manowskiej, dla której to był już kolejny ślub w tym tygodniu. Obrzęd prowadzony w duchu prawosławnej tradycji miał wyjątkowy, podniosły charakter.

Zobacz też: Marta Manowska olśniła na ślubie Klaudii i Valentyna. Prawdziwie złota dziewczyna!

Złote korony i „starsi” zamiast świadków

Najbardziej symboliczny moment ceremonii to chwila, w której nad głowami Klaudii i Valentyna trzymano złote korony – znak królewskiej godności małżonków. W prawosławnej tradycji osoby trzymające korony nie nazywają się świadkami, lecz „starszymi”, a ich rola jest wyjątkowym zaszczytem.

W cerkwi prawosławnej będzie, więc korony będą trzymane nad nami przez naszych… w kościele się nazywa świadków, a u nas to są starsi

– wyjaśniała wcześniej Klaudia, będąc gościem „Pytania na śniadanie”.

Nowa droga Klaudi i Valentyna z "Rolnik szuka żony"

Po ceremonii nowożeńcy wyszli ze świątyni wśród braw i gratulacji, obsypani płatkami i konfetti. Na ich twarzach malowała się czysta radość i wzruszenie, a goście nie kryli, że była to jedna z piękniejszych uroczystości, jakie widzieli. Ślub w starych murach cerkwi i w blasku złotych koron był nie tylko spełnieniem ich marzeń, ale i pięknym połączeniem tradycji oraz historii miłości, która narodziła się w programie telewizyjnym, a dziś jest już zupełnie realnym, wspólnym życiem.

Zobacz też: Najpiękniejsze suknie ślubne uczestniczek "Rolnik szuka żony". Panny młode z hitu TVP wyglądały olśniewająco

Ślub Klaudii i Valentyna
29 zdjęć
Super Express Google News
Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" planują ślub
QUIZ. Jak dobrze znasz program Rolnik Szuka Żony? 12/12 zdobędą najwięksi fani!
Pytanie 1 z 12
1. Na początek coś łatwego. W którym roku wyemitowana została pierwsza edycja Rolnik Szuka Żony?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNIK SZUKA ŻONY
MARTA MANOWSKA