Ślub Klaudii i Valentyna nie odbył się w kościele. Nad głowami młodych zawisły złote korony

Poznali się dzięki listowi wysłanemu w programie „Rolnik szuka żony” i od pierwszego spotkania poczuli, że łączy ich coś wyjątkowego. Choć dzieliła ich odległość i różnice kulturowe, nie dali się zniechęcić. Po finałowym odcinku postanowili chronić swój związek, pokazując fanom tylko wybrane momenty ze wspólnego życia. W świątecznym wydaniu programu w 2023 roku ogłosili zaręczyny, zaskakując wszystkich i uciszając plotki o kryzysie. W niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku powiedzieli sobie "tak". Zrobili to w obrządku prawosławnym. - Tradycyjnie po prostu – ślub i wesele - mówiła w jednej z rozmów po zaręczynach z uśmiechem Klaudia zapytana o plany uroczystości.

Ślub Klaudii i Valentyna - ceremonia w starych murach cerkwi

Ślub Klaudii i Valentyna odbył się w sierpniowe popołudnie w jednej z malowniczych, zabytkowych cerkwi na Podlasiu. Niewielka świątynia wypełniła się rodziną, przyjaciółmi i uczestnikami programu, którzy przyjechali, by towarzyszyć młodym w tym ważnym dniu. Nie zabrakło także Marty Manowskiej, dla której to był już kolejny ślub w tym tygodniu. Obrzęd prowadzony w duchu prawosławnej tradycji miał wyjątkowy, podniosły charakter.

Zobacz też: Marta Manowska olśniła na ślubie Klaudii i Valentyna. Prawdziwie złota dziewczyna!

Złote korony i „starsi” zamiast świadków

Najbardziej symboliczny moment ceremonii to chwila, w której nad głowami Klaudii i Valentyna trzymano złote korony – znak królewskiej godności małżonków. W prawosławnej tradycji osoby trzymające korony nie nazywają się świadkami, lecz „starszymi”, a ich rola jest wyjątkowym zaszczytem.

W cerkwi prawosławnej będzie, więc korony będą trzymane nad nami przez naszych… w kościele się nazywa świadków, a u nas to są starsi

– wyjaśniała wcześniej Klaudia, będąc gościem „Pytania na śniadanie”.

Nowa droga Klaudi i Valentyna z "Rolnik szuka żony"

Po ceremonii nowożeńcy wyszli ze świątyni wśród braw i gratulacji, obsypani płatkami i konfetti. Na ich twarzach malowała się czysta radość i wzruszenie, a goście nie kryli, że była to jedna z piękniejszych uroczystości, jakie widzieli. Ślub w starych murach cerkwi i w blasku złotych koron był nie tylko spełnieniem ich marzeń, ale i pięknym połączeniem tradycji oraz historii miłości, która narodziła się w programie telewizyjnym, a dziś jest już zupełnie realnym, wspólnym życiem.

Zobacz też: Najpiękniejsze suknie ślubne uczestniczek "Rolnik szuka żony". Panny młode z hitu TVP wyglądały olśniewająco

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" planują ślub Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.