Śmierć na planie. Nie żyje Radosław Herman z programu Polsatu "Poszukiwacze historii"

Aktorka "Na dobre i na złe" pokazała obrzydliwą i sprośną wiadomość od fana. Czytając to robi się niedobrze

Do tragedii doszło 21 października. Portal klobucka.pl poinformował, że w sobotę rano doszło do interwencji służb w Parzymiechach. Na miejsce przyjechała straż pożarna i pogotowie ratunkowe w związku z zatrzymaniem akcji serca u 51-letniego mężczyzny. Był Radosław Hermana, pasjonat historii znany z Polsat Play. Prowadzący "Poszukiwaczy historii" zmarł na planie filmowym - podał Rafał Balcerzak, członek Rady Miejskiej w Krzepicach. - Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo odkrywając historię Krzepic i regionu. Już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejne osoby... Pozostanie w naszej pamięci - napisał Balcerzak.

Radosława Hermana pożegnała także ekipa programu. - Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman prowadzący program „Poszukiwacze historii”. Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało Twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj, Przyjacielu - czytamy na Facebooku telewizji Polsat Play.

Przypomnijmy, że miesiąc temu zmarł inny gwiazdor Polsatu Play, pan Staszek znany z programu "Górale". W czerwcu br. odszedł natomiast Andrzej Hermanowicz, znany jako Pan Hos, który był jednym z bohaterów serialu dokumentalnego "Drwale i inne opowieści Bieszczadu".

Młode aktorki i gwiazdy show TVP, TVN i Polsatu. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.