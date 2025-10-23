Socha, Steczkowska, Janachowska… a teraz nawet Grażyna Torbicka! To już plaga

Grażyna Torbicka zaparkowała na zakazie wjazdu i zablokowała wjazd do garaży.

zaparkowała na zakazie wjazdu i zablokowała wjazd do garaży. Dziennikarka miała wyskoczyć tylko na chwilę do apteki, ale zdjęcia szybko trafiły do mediów.

Prezenterka dołączyła do długiej listy gwiazd, które ostatnio złapały tego „bakcyla”.

Torbicka na zakazie

Jak donosi tabloid, dziennikarka zaparkowała samochód w miejscu objętym wyraźnym zakazem postoju. Co gorsza – był to wjazd do garaży dla mieszkańców pobliskiego bloku. Nie byłoby w tym może nic szokującego, gdyby nie fakt, że Torbicka uchodzi za jedną z ostatnich gwiazd „starej szkoły” – zawsze nienaganną, uprzejmą, niemal nietykalną.

Grażyna Torbicka tym razem zaskoczyła wszystkich i to niezupełnie pozytywnie. Słynna prezenterka zaparkowała swoje auto w miejscu, gdzie wyraźnie widniał znak zakazu postoju

– czytamy w „Fakcie”.

Szybka wizyta, wolna interpretacja przepisów

Z ustaleń tabloidu wynika, że Torbicka poszła do pobliskiej apteki – prawdopodobnie po leki dla swojej mamy. Krótka sprawa, ale wystarczająca, by trafić do rubryki „przyłapani”. Czy dobre intencje tłumaczą złe parkowanie? Nie do końca. Jak przypomina tabloid, za takie przewinienie grozi mandat w wysokości 300 zł i jeden punkt karny. Na szczęście tym razem prezenterka miała szczęście – żadnych służb w pobliżu, żadnego mandatu. Za to sporo zdjęć i komentarzy w internecie.

Gwiazdy i ich samochodowe grzeszki

Grażyna Torbicka dołącza tym samym do niechlubnego grona celebrytek, które w ostatnich miesiącach zaliczyły podobne „parkingowe epizody”. Była już Joanna Liszowska, która stanęła zostawiła samochód na środku ulicy, Małgorzata Socha, która zaparkowała na zakazie, by pobuszować w ulubionym butiku gwiazd i Izabela Janachowska, której limuzyna zablokowała chodnik. Teraz przyszła kolej na królową polskiej telewizji. I choć sytuacja nie jest dramatyczna, trudno nie zauważyć pewnego trendu – gwiazdy coraz częściej parkują… tam, gdzie nie powinny.

Mandat nie, wizerunkowy minus – owszem

Fani Torbickiej bronią jej w komentarzach: „Może to była chwila pośpiechu, może nie było miejsca”, „Każdemu się zdarza”. Ale nawet najżyczliwsi przyznają – ten obrazek trochę kłuje w oczy. Dla kobiety, która przez dekady była symbolem klasy i profesjonalizmu, to wpadka niewielka, ale symboliczna. Bo jeśli nawet Grażyna Torbicka łamie przepisy, to faktycznie – coś w tym świecie jest nie tak.

