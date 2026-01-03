Spanie nago to samo zdrowie. Ewa Szabatin zdradza swoje nocne nawyki

Kiedyś była jedną z najpopularniejszych tancerek "Tańca z Gwiazdami", dziś spełnia się jako influencerka i edukatorka zdrowego stylu życia. Ewa Szabatin w mediach społecznościowych regularnie pokazuje, jak ćwiczyć, tańczyć i dbać o formę. Tym razem poruszyła jednak temat, który rozpalił jej obserwatorów – spanie nago.

Śpię nago, bo tak jest zdrowo. Ewentualnie w koszulce nocnej, ale na pewno bez majtek i stanika. Lepiej śpię, lepiej się czuję. Sen to regeneracja. Spróbuj przez tydzień spać nago

– zachęca na Instagramie.

Przeczytaj także: Była gwiazda "Tańca z Gwiazdami" straciła milion złotych. Prawda wyszła na jaw po latach!

Skąd taka decyzja? Ewa Szabatin przyznaje, że impuls przyszedł wraz z perimenopauzą.

W zeszłym roku weszłam w ten okres i zaczęłam mieć uderzenia gorąca. Szczególnie w nocy były bardzo męczące. Dziś nie mam już tych objawów, ale od tamtej pory śpię nago

– wyjaśnia tancerka.

Jak się okazuje, ma to wiele zdrowotnych zalet. Influencerka wylicza je wprost: lepsza jakość snu i głębszy odpoczynek, skuteczniejsza termoregulacja organizmu, mniejsze ryzyko infekcji intymnych, redukcja stresu i niższy poziom kortyzolu, a także lepsza kondycja skóry dzięki swobodnemu dostępowi powietrza.

Na koniec Ewa zwraca się bezpośrednio do fanów, prowokując do dyskusji:

A ty jak śpisz? W majtkach, staniku, koszulce czy nago?

Post szybko zebrał mnóstwo komentarzy i reakcji, a temat snu bez ubrań wywołał prawdziwą burzę w sieci.

Zobacz też: Oniemieliśmy na widok dawno niewidzianej Ewy Szabatin. Szok, jak dziś wygląda dawna gwiazda TVN

Eksperci od lat podkreślają, że sen jest jednym z filarów zdrowia – obok diety i ruchu. To właśnie w nocy organizm reguluje gospodarkę hormonalną, obniża poziom stresu i regeneruje układ nerwowy. Odpowiednia temperatura ciała odgrywa w tym procesie kluczową rolę, dlatego coraz częściej mówi się o tym, że zbyt gruba piżama czy bielizna mogą zakłócać naturalny rytm snu. Spanie nago, o ile zapewniamy sobie komfort i higienę, może sprzyjać głębszemu wypoczynkowi i lepszemu samopoczuciu następnego dnia.

Będąc na szczycie nagle zniknęła z mediów. Dziś jest szczęśliwie zakochana! Jak zmieniła się Ewa Szabatin? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.