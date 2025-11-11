Splagiatowali Dodę? Szok, co wielka artystka udostępniła na swoim instagramowym koncie

W polskim show-biznesie znów zawrzało! Doda podgrzała atmosferę w sieci, gdy na swoim Instagramie udostępniła nagranie fana sugerującego, że nowy utwór Zalii i Fukaja "Znowu sam" do złudzenia przypomina piosenkę "Hej", którą Dorota Rabczewska nagrała wspólnie z Tomaszem Lubertem ponad dekadę temu. Czy młodzi artyści naprawdę mogli "zainspirować się" hitem Dody?

Dorota Rabczewska, znana z ciętego języka i bezkompromisowego podejścia do swojej twórczości, nie przeszła obojętnie obok nagrania, które pojawiło się w sieci. Jeden z jej fanów zwrócił uwagę na zaskakujące podobieństwo między refrenem piosenki Zalii i Fukaja "Znowu sam" a utworem "Hej" z repertuaru Dody i Luberta. Mężczyzna nagrał film, w którym zestawił oba numery, a w tle można było usłyszeć niemal identyczny motyw muzyczny. Jego spostrzeżenie szybko zyskało popularność wśród internautów, a gdy samą publikację udostępniła Doda, temat eksplodował w mediach społecznościowych.

Splagiatowali Dodę? Szok, co artystka udostępniła na swoim instagramowym koncie

Zalia, czyli Julia Zarzecka, to 25-letnia wokalistka, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność wśród młodego pokolenia. Ma na koncie współprace z czołówką polskiej sceny muzycznej. Jej styl to połączenie nowoczesnego popu i alternatywnych brzmień. Jednak tym razem zamiast zachwytów pojawiły się podejrzenia o plagiat.

Fani Dody natychmiast rozpoczęli porównania. Według wielu internautów podobieństwa pomiędzy utworami są "zbyt duże, by mogły być przypadkowe". Komentarze pod postami w mediach społecznościowych nie pozostawiały złudzeń, jedni bronili młodej artystki, twierdząc, że podobieństwa w muzyce to rzecz naturalna, inni żądali wyjaśnień.

Wideo fana Dody, który zwrócił uwagę na "zbieżność" melodii, zaczęło krążyć po sieci. Autor nagrania ironicznie napisał: "whoops, woops, oops POV: kiedy odpalasz randomowo TikToka w 2025, a w tle pewnego filmiku ..  piosenka pewnej laski brzmi znajomo podejrzanie .. Polecam Wam serdecznie odsłuchać piosenkę Luberta z Dodą "Hej" Mega sztos!".

Na reakcję samej Dody nie trzeba było długo czekać. Piosenkarka, która słynie z tego, że zawsze staje w obronie własnej twórczości, udostępniła filmik na swoim Instastories, dając wyraźnie do zrozumienia, że również dostrzega podobieństwo. Wprawdzie nie padły żadne oskarżenia wprost, ale fani zrozumieli przekaz jednoznacznie.

