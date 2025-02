Stracie tytanów? Agnieszka Perepeczko zaatakowała... pępek Dody! Takiej odpowiedzi się nie spodziewała?

"Farma 4". Co się dzieje z Żanetą? Widzowie w szoku. Nie wytrzymali, musieli to z siebie wyrzucić

Perepeczko nie rozumie tajemnicy pępka Dody

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest znana ze swoich niebanalnych wypowiedzi. Aktorka śmiało wypowiada się praktycznie na każdy temat. 83-letnia wdowa po Marku Perepeczko podobnie też prezentuje samą siebie - jej stylizacje przekraczają ogólnie przyjęte normy. Można śmiało powiedzieć, że Fitkau-Perepeczko to kobieta odważna. Co zatem ma do pępka Dody?

O co chodzi z pępkiem Dody?

Agnieszka Fitkau-Perepeczko jest mocno aktywna w mediach społecznościowych. Aktorka najczęściej wypowiada się na tematy różne na swoim profilu na Facebooku. Tu właśnie odniosła się do niedawnych zwierzeń Dody. Wokalistka wyznała, że tajemnica jej zdrowia i urody kryje się w jej pępku. Doda wyznała, że coś tam regularnie wlewa i to samo poradziła wszystkim. No i Fitkau-Perepeczko uznała, że musi na to zareagować.

Co z tym pępkiem jest? Czy ktoś mi może łagodnie wytłumaczyć? Olejowanie? Ja pierniczę, nigdy nie słyszałam.

Doda nie ukrywa, że korzysta z medycyny estetycznej, botoks to dla niej niemal codzienność. Ale ceni też naturalne środki pielęgnacji urody i młodości, stosowane od tysięcy. Kiedy wyznała, że wlewa do pępka olejek rycynowy, Fitkau-Perepeczko musiała zareagować.

Odpowiedź zaskoczyła Fitkau-Perepeczko

Odpowiedź fanów musiała Fitkau-Perepeczko nieco zdziwić. Nie wszyscy pospieszyli ze wsparciem i pełnym zrozumieniem jej niezrozumienia sztuczki Dody na urodę. Internauci zaczęli jej tłumaczyć, że to znana sprawa, powołali się na autorytety w tej dziedzinie i odwołali do publikacji na ten temat.

Ma zastosowanie różne. Jest olej do picia i zewnętrznego olejowania. Pani Agnieszko wszystko jest na grupie. Dużo można dowiedzieć się na forum. Pomaga na wiele chorób ,ale trzeba być skrupulatnym. Pani Agnieszko polecam stronę i filmiki tzw Królowej oleju rycynowego Takim mianem została okrzyczana Kasia Densen .Naturopata ,która propaguje tę wiedzę w Szwecji. Podobno z pępka lepiej się wchłania do krwioobiegu 😁 To trzeba Dody zapytać 😉 Ale z tego co widziałam w komentarzach, to podobno sposób stary jak świat Olejowanie pępka. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Dobry do pielegnacji twarzy i na wzmocnienie rzęs. W pępek???Hm. Może warto spróbowaċ

Jak dotąd Doda nie pospieszyła tłumaczyć Fiktau-Perepeczko tajemnicy olejowania pępka. Rozmowa pań na ten temat mogłaby być bardzo interesująca. W końcu obie słyną z odwagi.

Sonda Agnieszka Fitkau-Perepeczko wygląda na swój wiek? Tak, zdecydowanie Nie, absolutnie