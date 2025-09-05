Świetne wiadomości z TVP. Wielu widzów na to czekało!

rr | Materiały prasowe
2025-09-05 15:31

7 września powracają uwielbiane przez widzów programy muzyczne. W kolejnej edycji "Szansy na sukces" zaplanowano aż 12 odcinków, natomiast w nowym sezonie "Tak to leciało!" jeden z uczestników zdobędzie nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Artur Orzech zaprasza do Dwójki na godzinę 15:10, a Kacper Kuszewski na 16:15.

Artur Orzech, Kacper Kuszewski

i

Autor: Arsen Petrovych/TVP, Maciej Zawada/TVP/ Materiały prasowe

Kto wystąpi w Koncercie Debiutów podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? Tego widzowie dowiedzą się, oglądając "Szansę na sukces. Opole 2026", zwycięzca wielkiego finału otrzyma bilet uprawniający do występu na opolskiej scenie.

Tegoroczna edycja programu będzie jeszcze bardziej emocjonująca, a to za sprawą 11 odcinków regularnych, co oznacza, że w finale serii wystąpi większa liczba uczestników niż w latach ubiegłych. Gwiazdami pierwszego odcinka będą zwycięzcy "The Voice of Poland": Mateusz Ziółko, Marcin Sójka, Krystian Ochman i Dominik Dudek. W następnych na kanapie zasiądą: zespoły Big Cyc, Raz Dwa Trzy, Kobranocka, Ich Troje oraz Renata Przemyk, Ralph Kamiński, Anna Wyszkoni, Grzegorz Hyży i Halina Mlynkova z partnerem życiowym Marcinem Kindlą. Będzie to ich pierwszy wspólny występ w telewizji. Listę uzupełni odcinek poświęcony twórczości Jarosława Kukulskiego, w którym wystąpi Natalia Kukulska z mężem oraz Halina Frąckowiak.

"Szansę na sukces. Opole 2026" poprowadzi Artur Orzech. Emisja formatu w niedziele o godz. 15:10.

Szansa na sukces. Opole 2026
9 zdjęć
Julia Tkacz wygrała "Szansę na sukces" a teraz szykuje się do matury

Od razu po "Szansie", o godz. 16:15, również w TVP2 premierowe odcinki emocjonującego programu "Tak to leciało!" z charyzmatycznym Kacprem Kuszewskim w roli gospodarza. Program tym samym zmienia swoje pasmo. Nowy sezon serii przyniesie olbrzymią dawkę adrenaliny i sporo niespodzianek.

"Tak to leciało!", czyli cudowne polskie piosenki i trudne zagadki, jest przy tym świetna zabawa i mogę Państwu zdradzić, że w nowym sezonie ktoś wygra główną nagrodę 100 tysięcy złotych. Gorąco zapraszam, jak zwykle będzie u nas rodzinnie, muzycznie i wesoło – akcentuje Kacper Kuszewski w rozmowie z redakcją tvp.pl.

Tak to leciało! w niedzielę w TVP
7 zdjęć
