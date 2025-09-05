Kto wystąpi w Koncercie Debiutów podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? Tego widzowie dowiedzą się, oglądając "Szansę na sukces. Opole 2026", zwycięzca wielkiego finału otrzyma bilet uprawniający do występu na opolskiej scenie.

Tegoroczna edycja programu będzie jeszcze bardziej emocjonująca, a to za sprawą 11 odcinków regularnych, co oznacza, że w finale serii wystąpi większa liczba uczestników niż w latach ubiegłych. Gwiazdami pierwszego odcinka będą zwycięzcy "The Voice of Poland": Mateusz Ziółko, Marcin Sójka, Krystian Ochman i Dominik Dudek. W następnych na kanapie zasiądą: zespoły Big Cyc, Raz Dwa Trzy, Kobranocka, Ich Troje oraz Renata Przemyk, Ralph Kamiński, Anna Wyszkoni, Grzegorz Hyży i Halina Mlynkova z partnerem życiowym Marcinem Kindlą. Będzie to ich pierwszy wspólny występ w telewizji. Listę uzupełni odcinek poświęcony twórczości Jarosława Kukulskiego, w którym wystąpi Natalia Kukulska z mężem oraz Halina Frąckowiak.

"Szansę na sukces. Opole 2026" poprowadzi Artur Orzech. Emisja formatu w niedziele o godz. 15:10.

Julia Tkacz wygrała "Szansę na sukces" a teraz szykuje się do matury

Od razu po "Szansie", o godz. 16:15, również w TVP2 premierowe odcinki emocjonującego programu "Tak to leciało!" z charyzmatycznym Kacprem Kuszewskim w roli gospodarza. Program tym samym zmienia swoje pasmo. Nowy sezon serii przyniesie olbrzymią dawkę adrenaliny i sporo niespodzianek.

"Tak to leciało!", czyli cudowne polskie piosenki i trudne zagadki, jest przy tym świetna zabawa i mogę Państwu zdradzić, że w nowym sezonie ktoś wygra główną nagrodę 100 tysięcy złotych. Gorąco zapraszam, jak zwykle będzie u nas rodzinnie, muzycznie i wesoło – akcentuje Kacper Kuszewski w rozmowie z redakcją tvp.pl.

