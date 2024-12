"Sylwester z Dwójką": Lanberry odsłania kulisy swojego występu. To może zaskoczyć!

Co to był za występ!

"Sylwester z Dwójką": Największe hity na Stadionie Śląskim

"Sylwester z Dwójką" z przytupem żegna rok 2024. Na widowiskowej scenie Stadionu Śląskiego przez kilka godzin można posłuchać największe imprezowe hity. Jedną z gwiazd wieczoru jest Lanberry. Artystka zasłynęła przebojowymi utworami - "Ostatni most", "Piątek", "Nie ma mnie" czy "Podpalimy świat" oraz umiejętnością łączenia popowych brzmień z nowoczesnymi elementami elektroniki.

Kariera Lanberry nabrała tempa w ostatnich latach. Obecnie można ją podziwiać nie tylko podczas koncertów, ale również w roli trenerki w "The Voice of Poland".

37-letnia piosenkarka przed wejściem na scenę "Sylwestra z Dwójką" w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o przygotowaniach do występu.

"Sylwester z Dwójką": Lanberry o przygotowaniach do występu

SE: Jakie Twoje hity usłyszymy na tej sylwestrowej scenie dwójki?

Lanberry: Dobra, to mogę zdradzić jedną rzecz. Będzie na pewno mój, a właściwie nasz hymn o wdzięczności, czyli "Dzięki, że jesteś", to wybrzmi na Stadionie Śląskim. A ten drugi utwór niech będzie jeszcze niespodzianką, ale zdradzę Ci, że będę tak wyjeżdżać na scenę.

Czy Ty też będziesz się przebierać?

Ja postanowiłam na zmianę okrycia wierzchniego, ponieważ to jest moja baza i baza zostaje bez zmian, no bo jednak mamy zimę, nie chcemy się przeziębić. To jest nasze narzędzie pracy, bardzo cenne, bardzo ważne, więc jak najbardziej zmiana będzie, ale taka umiarkowana. Będzie coś na to. Coś będzie na to, ale z tego jestem też bardzo, bardzo zadowolona i dumna, bo jest to taka koronkowa robota, taka w moim stylu, bo bardzo lubię taki akurat artystyczny nieład. Konrad Godlewski, mój stylista, tutaj po prostu zrobił to, co lubię.

A długo trwały te przygotowania właśnie?

Trochę trwały, trochę trwały, zanim wymyśliliśmy też koncepcję tego, jak to ma wyglądać, no ale mój stylista jest niezawodny, więc...

A jaki najbardziej taki szalony strój miałaś na sobie na scenie?

Powiem Ci szczerze, że "The Voice" jest dla nas takim trochę polem do popisu, zwłaszcza ta ostatnia edycja, bo tam naprawdę zaszaleliśmy, jeśli chodzi o moje stroje. Polecam Wam tam, albo na TikToku, albo na Instagramie wrzucałam regularnie nasze poczynania stylistyczne, więc zachęcam Was, bo było crazy momentami.

Rozmawiała: Iwona Janczewska

"Super Express" objął "Sylwester z Dwójką" swoim patronatem medialnym. Imprezę będzie można oglądać na żywo w TVP2 i online w TVP VOD. Na bieżąco relacje, materiały i zdjęcia, znajdziecie także na stronie www.se.pl oraz w mediach społecznościowych "Super Expressu". Zachęcamy do śledzenia!

