Sylwia Peretti w dzień dziecka totalnie się rozkleiła. Te słowa złamią każde serce

Sylwia Peretti pielęgnuje pamięć po swoim ukochanym synu. Przypomnijmy, że Patryk zginął w wypadku samochodowym w lipcu 2023 roku. 1 czerwca, czyli w dzień dziecka, zamieściła poruszający wpis na Instagramie. Celebrytka totalnie się rozkleiła... - Być mamą Anioła, to nie to samo co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać, pytając siebie czyja to wina... Być mamą Anioła za nieba bramą to nie usłyszeć - kocham cię mamo... Kocham cię Synek! Dzieli nas tylko czas... - napisała Sylwia Peretti i dodała zdjęcia z Patrykiem. Gwiazda programu 'Królowe życia" wspomina syna przy różnych okazjach. Sylwia Peretti mocno przeżyła pierwsze Boże Narodzenie bez Patryka. Poł roku po jego śmierci napisała z kolei, że "czasem ludziom zdarza się miłość nie z tego świata.". - Naprawdę, nie z tego świata... Otulasz mnie ramionami promieni, wiem że tam jesteś i czekasz na mnie. Nauczyłam się krzyczeć ciszą i płakać uśmiechem. Cisza zabija nawet moje myśli... Nie jest nieobecnością dźwięku, jest dźwiękiem o wielkiej mocy i sile. Nikt kto jej nie zaznał, nie zrozumie, jak głośno jest w ciszy i jak cicho może być w tłumie - dodała Sylwia Peretti.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu syna Sylwii Peretti