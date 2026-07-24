Syn Andrzeja Seweryna nie mówi po polsku. "Dopadł mnie mały kryzys"

Andrzej Seweryn miała pięć żon. Z drugą z nich, Krystyną Jandą ma córkę Marię Seweryn, znaną aktorkę. Z kolei z trzecią i czwartą małżonką gwiazdor żył w czasie, swojego pobytu we Francji.

Ze związku Andrzeja Seweryna z Laurence Bourdil urodził się syn Yann, operator filmowy, absolwent łódzkiej filmówki. Z małżeństwa z libańską aktorką Mireille Maalouf aktor syna Maximiliena, który poszedł w jego ślady. Zagrał już w filmu międzynarodowych produkcjach, m.in. w "Notre-Dame płonie". Maximilien używa wyłącznie języków: francuskiego, angielskiego i niemieckiego. Niestety języka swojego ojca praktycznie nie zna.

Nie przegap: Tak gwiazdy wyglądają bez miliona doczepów. Steczkowska nie do rozpoznania. A zobaczcie Kayah i Liszowską. Dużo zdjęć!

Syn Seweryna nie chciał mówić po polsku

Maximilien Seweryn zagrał w filmie Jana Holoubka "Doppelgänger. Sobowtór" i z tej okazji gościł na premierze w Warszawie. Wtedy wyszło na jaw, że aktor nie mówi po polsku. Dlaczego?

Mówiłem po polsku do piątego roku życia i radziłem sobie z tym całkiem dobrze. Potem dopadł mnie mały kryzys, powiedziałbym nawet, że bunt. Powiedziałem, że nie chcę więcej mówić po polsku i rodzice powiedzieli, ok. Dorastałem w bardzo francuskim środowisku, w okresie szkolnym nie miałem wielu polskich znajomych w moim wieku, więc naturalnie nie miałem praktyki. Z czasem straciłem tę umiejętność. Ale jeśli włożyłbym w to serce, myślę, że szybko bym sobie przypomniał

- przyznał syn Andrzeja Seweryna w rozmowie z dziennikarką portalu cozatydzien.tvn.pl

Teraz młody Seweryn uczy się poznawać alfabet od nowa

Maximilien Seweryn ma kontakt ze swoim rodzeństwem przyrodnim. Odwiedził m.in. Marię Seweryn, której syn Aaron właśnie poszedł do szkoły.

Dziś rano widziałem się z moim siostrzeńcem. Ma siedem lat i właśnie przerabiał powtórkę z zeszłego roku. W książce miał otwartą stronę ze wszystkimi literami polskiego alfabetu. Akurat przerabiali "K", ale ja uświadomiłem sobie, ile w polskim języku jest liter, których nie ma w naszym alfabecie, jak przekreślone "l", albo "Ż". Więc nauczyłem się czegoś dziś rano.

Zobacz też: Wnuczka Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna robi karierę. Lena to wykapana mama

46

Mellina - Andrzej Seweryn: czy żałuje roli drag queen w serialu Netflixa? / Mellina #37