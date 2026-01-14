Syn Anny Przybylskiej ma już 20 lat. Tak teraz wygląda środkowe z trójki dzieci tragicznie zmarłej aktorki

Szymon Bieniuk jest już dorosły. Kiedy to zleciało? Starszy z dwóch synów i środkowe z trójki dzieci Ani Przybylskiej oraz Jarosława Bieniuka ma 20 lat. Chłopak 13 stycznia celebrował urodziny. Z tej okazji starsza siostra pokazała w sieci ich wspólne zdjęcia z dzieciństwa. Byli mali, szczęśliwi, wygłupiali się i szaleli. Ale czas leci. Teraz ona jest 23-latką, która stara się zrobić karierę w show-biznesie (i skończyła Warszawską Szkołę Filmową), a on w zeszłym roku miał studniówkę, za to w tym pokazał się na wybiegu. Poza tym skupia się na nauce.

Nie stresuję się, gdyż wybieram się za granicę na studia. Już przyjęli mnie na uczelnię i tam nie liczy się matura. Uczyłem się dużo cały rok i całe liceum, więc czuję się przygotowany - mówił w zeszłym roku tuż przed maturą Plejadzie.

Mama byłaby z niego dumna.

Szymon Bieniuk wcześnie stracił ukochaną mamę

W 2014 r. doszło do tragedii, która na zawsze zmieniła życie Jarosława Bieniuka i jego dzieci. W październiku, po walce z agresywnym nowotworem trzustki, odeszła Ania Przybylska. Miała 35 lat, pozostawiła troje małych dzieci. Oliwia za 2 tygodnie miała skończyć 12 lat, Szymon był 8-latkiem, a najmłodszy Jaś miał zaledwie 3,5 roku. Po tym traumatycznym doświadczeniu rodzina długo dochodziła do siebie.

Obecnie najstarsze dzieci aktorki są już dorosłe, a Jan to nastolatek.

Szymon Bieniuk przystojny jak ojciec

Szymon do niedawna raczej stronił od rozgłosu. Co prawda pojawił się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdy o Kryształową Kulę walczyła jego siostra, bywał też na czerwonym dywanie z tatą, jednak dopiero niedawno zwrócił się w stronę show-biznesu. W marcu zeszłego roku, niedługo po studniówce, zaprezentował się na wybiegu obok Sworowskiej, Popiel i Kupisza. To był jego debiut w świecie mody.

Kiedy patrzę na Szymona to tak, jakbym widział Anię. Jest do niej niesamowicie podobny, takie same gesty, miny, rysy twarzy - mówił w jednym z wywiadów Jarosław Bieniuk.

Według internautów przystojny 20-latek ma też w sobie wiele z ojca. Widzicie podobieństwo?

