Syn Górniak rozstał się z dziewczyną. Jej ojciec atakuje! Tak Edyta broni syna i jego byłej partnerki. "Brawo rodzic"

Allan Krupa rozstał się z dziewczyną. Kulisy porażają

Rozstania nigdy nie należą do przyjemnych. Zwłaszcza, gdy zakochani są osobami publicznymi i szczegóły ich relacji wychodzą na światło dzienne. Allan Krupa, dziś już oficjalnie Allan Enso, był szaleńczo zakochany w Nicol Pniewskiej. Tworzyli udany związek przez blisko dwa lata. Związkiem był zachwycony tata dziewczyny, a przy okazji menadżer Allana, influencer modowy Bart Pniewski. Dzięki popularności syna Edyty Górniak wszyscy zaczęli pojawiać się na warszawskich salonach i udzielać w mediach.

NIE PRZEGAP: Syn Edyty Górniak zmienił nazwisko, by odciąć się od ojca. Mocne słowa

Portale obiegła właśnie informacja, że związek Allana i Nicol to już przeszłość. Informację tę potwierdził w rozmowie z Pudelkiem sam ojciec byłej już partnerki syna Górniak.

- Mieliśmy nadzieję, że to szybko nie zostanie upublicznione. Ale skoro już ktoś zadbał o to, by wszystko wyszło na jaw, niestety muszę przyznać, że to prawda. Potwierdzam, że Allan i Nicole rozstali się jakiś czas temu - powiedział portalowi.

Przy okazji Pniewski wbił szpilę samej Edycie Górniak, choć ta od początku wspierała związek syna z jego córką.

- Pozostają w dobrych relacjach i mam nadzieję, że jeśli jego mama nie zepsuje teraz ich relacji, to wszystko nadal będzie OK - dodał Pniewski.

Edyta Górniak broni syna i jego byłej partnerki

Edyta Górniak, choć wiele można jej zarzucać, zawsze jak lwica chroniła swojego syna. I choć już od dawna nie komentuje jego życia prywatnego, a jedynie wspiera poczynania muzyczne Allana, tym razem musiała zareagować. Na swoim Instagramie odniosła się do słów Pniewskiego, który ujawnił rozpad związku młodych ludzi. W swoim wpisie wstawiła się zarówno za synem, jak i byłą synową. Zauważa, że mężczyzna naraził ich dzieci na ogromny stres. Uważa też, że zrobił to świadomie.

I tak oto odebrałeś im prawo decyzji, czy chcą się tym dzielić publicznie. Naraziłeś w tym momencie nasze dzieci na dodatkowy stres, który z pewnością przewidziałeś. Od wielu tygodni NIKT o tym nie wspomniał w mediach, dopóki ty dziś tego nie powiedziałeś (!) - ujawniła Edyta Górniak.

Artystka nie może wyjść z szoku i zwróciła uwagę na nieczułe zachowanie mężczyzny.

"Jakże troskliwe to z twojej strony - podać tak osobisty i trudny dla nich temat medialnie. Brawo rodzic" - dodała ostro Edyta.

Tak Edyta Górniak kibicowała miłości Allana i Nicol

Choć Bart Pniewski sugeruje, że Edyta Górniak mogłaby zepsuć relacje byłej pary, gwiazda od początku bardzo kibicowała miłości Allana i Nicol. Promowała w sieci ich wspólne projekty muzyczne. To dzięki niej Nicol miała szansę wystąpić podczas koncertu sylwestrowego Telewizji Polskiej. Dziewczyna bardzo zaimponowała jej też, gdy pogodziła słynną matkę z synem, gdy jakiś czas temu się pospierali.

- Jest kochana, to jest taki dobry człowiek, to jest skowronek, który codziennie się budzi i coś chce robić. Allan na przestrzeni lat stał się bardziej introwertyczny, taki bardziej poważny, a ona to jest po prostu świetlista istota. Bardzo uśmiechnięta, pierwsza do pomocy - chwaliła publicznie dziewczynę.

Miałam małą kłótnię z Allanem. Zdarza nam się. Proszę sobie wyobrazić, że nie potrafiliśmy dojść do porozumienia. I ona (Nicol - przyp. red.) przyjęła rolę takiego mediatora i pogodziła nas szybciej niż my mogliśmy coś sobie wytłumaczyć. Ona posłuchała jednej strony, drugiej, jednemu powiedziała to, drugiemu to. To jest niesamowite, bo tak naprawdę w wieku tych młodych ludzi 19, 20 lat, kto by pomyślał, żeby w ogóle inicjować to, żeby w rodzinie było porozumienie. Także mi bardzo, bardzo zaimponowała – opowiedziała o Nicol Edyta Górniak.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał związek Allana Krupy i Nicol.