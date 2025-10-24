Syn Ibisza gra z partnerem Kaczorowskiej! Tak Maksymilian Zejdler pokaże się w serialu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-24 9:26

Najstarszy syn Krzysztofa Ibisza ma już 25 lat! Maksymilian Zejdler postanowił pójść w ślady ojca - Ibisz jest z zawodu aktorem. W piątek 24 października 2025 roku zobaczymy Maksymiliana w roli Janka Wolskiego w 5. odcinku 24. sezonu serialu "Komisarz Alex". Zagra tam u boku ukochanego Agnieszki Kaczorowskiej - Marcina Rogacewicza. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

Maksymilian Zejdler jest najstarszym z trójki dzieci Krzysztofa Ibisza. Syn prezentera i Anny Zejdler zdecydował się kontynuować tradycje rodzinne. Ibisz z zawodu jest aktorem i Maksymilian właśnie debiutuje na ekranie! I to nie byle gdzie, bo w serialu, w którym ukochany Agnieszki Kaczorowskiej gra główną rolę.

Najstarszy syn Ibisza kontynuuje rodzinne tradycje

Maksymian Zejdler studiował aktorstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Rodzina zdecydowała, że najstarszy syn Krzysztofa Ibisza będzie używał nazwiska swojej mamy, dziennikarki Anny Zejdler i dziadka, aktora i reżysera, Wojciecha Zejdlera.

Krzysztof Ibisz jest bardzo dumny z syna. Po scenicznym debiucie Maksymiliana w sztuce "Słowa na G" w Teatrze Układ Formalny, prezenter napisał piękne słowa na swoim profilu na Instagramie.  

Widzieć, jak syn gra na teatralnej scenie i realizuje pasję, którą pewnie w jakimś stopniu w nim zaszczepiłem, to moment szczególny

- wyznał Krzysztof Ibisz w sieci.

Zawalczy o czysty klimat

W piątek 24 października 2025 roku Maksymilian Zejdler zadebiutuje na telewizyjnym ekranie. Zagra on u boku samego Marcina Rogacewicza w serialu "Komisarz Alex". Wcieli się tu w rolę młodego bojownika o czystość klimatu, Janka Wolskiego. Najstarszy syn Krzysztofa Ibisza zadebiutował na dużym ekranie w 2019 roku w filmie "Czarny mercedes" - tu wcielił się w rolę kelnera.

Maksymilian Zejdler ma spore szanse na wielką karierę. Po rodzicach odziedziczył urodę, a po tacie i dziadku talent oraz zamiłowanie do aktorstwa. Czy debiut w lubianym serialu to będzie właśnie ten moment, od którego propozycje ról dla Maksymiliana "posypią się, jak z rękawa"?

Zobacz też: Pasażerowie zbierali szczęki z podłogi! Nie do wiary kto wsiadł do tramwaju jak gdyby nigdy nic...

Syn Ibisza gra z partnerem Kaczorowskiej! Tak się pokaże w serialu
27 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubisz Krzysztofa Ibisza?
Syn Krzysztofa Ibisza poszedł w jego ślady! Gwiazdor Polsatu nie kryje dumy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Krzysztof Ibisz
ANNA ZEJDLER-IBISZ
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ