Syn Ibisza gra z partnerem Kaczorowskiej! Tak Maksymilian Zejdler pokaże się w serialu

Maksymilian Zejdler jest najstarszym z trójki dzieci Krzysztofa Ibisza. Syn prezentera i Anny Zejdler zdecydował się kontynuować tradycje rodzinne. Ibisz z zawodu jest aktorem i Maksymilian właśnie debiutuje na ekranie! I to nie byle gdzie, bo w serialu, w którym ukochany Agnieszki Kaczorowskiej gra główną rolę.

Najstarszy syn Ibisza kontynuuje rodzinne tradycje

Maksymian Zejdler studiował aktorstwo w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Rodzina zdecydowała, że najstarszy syn Krzysztofa Ibisza będzie używał nazwiska swojej mamy, dziennikarki Anny Zejdler i dziadka, aktora i reżysera, Wojciecha Zejdlera.

Krzysztof Ibisz jest bardzo dumny z syna. Po scenicznym debiucie Maksymiliana w sztuce "Słowa na G" w Teatrze Układ Formalny, prezenter napisał piękne słowa na swoim profilu na Instagramie.

Widzieć, jak syn gra na teatralnej scenie i realizuje pasję, którą pewnie w jakimś stopniu w nim zaszczepiłem, to moment szczególny

- wyznał Krzysztof Ibisz w sieci.

Zawalczy o czysty klimat

W piątek 24 października 2025 roku Maksymilian Zejdler zadebiutuje na telewizyjnym ekranie. Zagra on u boku samego Marcina Rogacewicza w serialu "Komisarz Alex". Wcieli się tu w rolę młodego bojownika o czystość klimatu, Janka Wolskiego. Najstarszy syn Krzysztofa Ibisza zadebiutował na dużym ekranie w 2019 roku w filmie "Czarny mercedes" - tu wcielił się w rolę kelnera.

Maksymilian Zejdler ma spore szanse na wielką karierę. Po rodzicach odziedziczył urodę, a po tacie i dziadku talent oraz zamiłowanie do aktorstwa. Czy debiut w lubianym serialu to będzie właśnie ten moment, od którego propozycje ról dla Maksymiliana "posypią się, jak z rękawa"?

