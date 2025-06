Szampańska noc WAGs w Turcji! Anna, Marina i Julia pokazały, jak się bawi elita

W polskim show-biznesie nie ma wakacyjnej nudy! Trzy gorące WAGs - Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna i Julia Bednarek zafundowały sobie i swoim rodzinom luksusowy wypoczynek w słonecznej Turcji. Ale spokojnie, to nie tylko opalanie i kąpiele w basenie! We wtorkowy wieczór celebrytki zostawiły dzieci pod opieką mężów i… dały czadu na mieście!

Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna i Julia Bednarek szaleją w Turcji

Riwiera Turecka to ostatnio najmodniejszy kierunek wypoczynku polskich gwiazd. Lewandowscy, Szczęśni i Bednarkowie wybrali luksusowy hotel w miejscowości Belek - obiekt, w którym za jedną noc trzeba zapłacić nawet 5,7 tysiąca złotych! Ale czego się nie robi dla komfortu? Goście mogą tu korzystać z ośmiu basenów, boisk, kortów, strefy SPA, a dzieci mają zapewnione całodzienne atrakcje z animatorami. No i te 12 restauracji i 17 barów… No prawdziwy raj na ziemi!

Gdy dzieci smacznie spały, a piłkarze zostali w hotelu na "wieczornym czuwaniu", ich ukochane postanowiły wykorzystać wolną noc i wybrały się na babski wypad. Marina, Ania i Julia nie czekały długo - wsiadły do melexa i ruszyły na miasto. Efekty? Kadry jak z wakacyjnego filmu: śpiewy, tańce i doskonała zabawa. Dziewczyny bawiły się w rytm muzyki na żywo, oglądały taneczne show i pokaz fajerwerków. Na jednym z nagrań widać je w melexie - stroją minki, śmieją się i najwyraźniej korzystają z każdej chwili w stu procentach.

Niestety, jak to bywa z imprezami "dla wtajemniczonych", dźwięk w filmiku został… wyciszony. Co się tam naprawdę działo? Możemy się tylko domyślać. Jedno jest pewne: panie z pewnością dobrze się bawiły!

